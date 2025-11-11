Cerrar X
Nacional

Operará Suprema Corte de Justicia con recursos mínimos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación pasará de $5,208 millones de pesos aprobados en 2025 a solo $661 millones para el próximo año

  • 11
  • Noviembre
    2025

La Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrentará en 2026 uno de los recortes presupuestales más severos de su historia reciente porque pasará de $5 mil 208 millones 511 mil 164 aprobados en 2025 a solo $661 millones para el próximo año. 

Esto representa una reducción de $4 mil 547 millones 511 mil 164, equivalente a una caída de más del 87% en comparación con el año anterior.

En opinión de algunos operadores del Máximo Tribunal del País, el ajuste deja a la Corte con recursos mínimos para su funcionamiento administrativo y jurisdiccional. En la práctica, significa que áreas técnicas, servicios generales, comunicación institucional y programas de apoyo jurisdiccional deberán operar con menos de una décima parte de lo que tuvieron en 2025.

Fuentes consultada de la Corte revelaron que entre las funciones que podrían verse afectadas se encuentran:

  • La resolución de asuntos constitucionales con personal técnico suficiente.
  • El mantenimiento de programas de transparencia y digitalización.
  • La operación adecuada de infraestructura judicial y de difusión pública.

Un recorte anticipado

Lo que hace más significativa esta medida es que fue anunciada con anticipación. Desde octubre, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, había adelantado que el nuevo presupuesto vendría con ajustes.

"El presupuesto que entregó la anterior Corte le vamos a meter tijera… con menos recursos salimos. No vamos a bajar salarios, vamos a quitar privilegios y ajustar los sueldos a la Constitución”, dijo.

Sin embargo, la magnitud final del recorte superó cualquier expectativa, transformando lo que se planteó como un ajuste en una reducción sin precedentes.

La ministra Lenia Batres en sus redes sociales celebró la decisión porque dijo, iban a ser reasignados a la política social.

El recorte coloca a la Suprema Corte en su nivel más bajo de financiamiento en más de una década.

¿A dónde irán los  recursos recortados?

Los más de 17,788 millones de pesos recortados a los órganos autónomos, entre ellos el Poder Judicial, INE, FGR y CNDH serán reasignados a sectores sociales prioritarios:

  • Educación Pública: $10,842,600,000 
  • Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación: $2,500,000,000 
  • Cultura: $1,985,500,000 
  • Medio Ambiente: $1,500,000,000 
  • Agricultura: $641,000,000 

