Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_25_at_7_51_10_PM_e2277f3fd2
Nacional

Elimina requisitos rígidos para revocación de mandato en Oaxaca

La Suprema Corte de Justicia anuló reglas que impedían activar la consulta de revocación del gobernador y amplió el plazo de solicitud de un mes a tres meses

  • 25
  • Noviembre
    2025

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló este martes diversos requisitos considerados excesivos para activar la consulta de revocación de mandato del próximo 25 de enero del gobernador Salomón Jara Cruz y de quienes lo sucedan en el cargo.

Con una votación de ocho ministros contra uno, el Pleno avaló el proyecto del ministro Giovanni Figueroa Mejía, que invalidó parte de la reforma a la Ley de Revocación de Mandato del Estado de Oaxaca del 10 de septiembre pasado. Dicha reforma obligaba a recabar el 10 por ciento de firmas en cada uno de 286 municipios (la mitad más uno de los 570) para poder solicitar la consulta, al estimar que esa carga limita el derecho de la ciudadanía y rebasa los parámetros fijados por el Congreso de la Unión.

La Corte ordenó regresar al texto anterior del artículo 25, apartado C, fracción III, inciso a), que establece como requisito el 10 por ciento de la lista nominal estatal, distribuido en el mismo número de municipios, pero sin exigir un porcentaje mínimo en cada uno de ellos.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa advirtió que imponer un porcentaje mínimo por municipio “podríamos inferir que sería prácticamente imposible que se diera este procedimiento (de consulta) en avance a la figura democrática de la revocación de mandato”.

El único ministro que votó en contra fue el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, originario de Oaxaca. Sostuvo que la intención del Congreso local fue tomar en cuenta las distintas realidades poblacionales de la entidad y garantizar una legitimación amplia de la solicitud de revocación.

El máximo tribunal también invalidó las disposiciones que acotaban a un mes el periodo para que la ciudadanía solicitara la consulta de revocación una vez concluido el tercer año del mandato del gobernador en turno. El Pleno restituyó la regla previa que otorga un plazo de tres meses.

El asunto llegó a la SCJN a partir de acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) contra diversos artículos de la Ley de Revocación de Mandato del estado, modificada en septiembre, al considerar que vulneran la Constitución y los derechos ciudadanos en materia de revocación.

Ambos partidos también cuestionaron otros aspectos, como la ausencia de consulta a pueblos indígenas y afroamericanos, la falta de un parlamento abierto previo a la reforma, entre otros puntos; sin embargo, esos planteamientos fueron desechados por la Corte.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Congreso_Local_03162ea92c
Admiten SCJN controversias de Samuel contra el Congreso
nacional_scjn_75bf981569
Operará Suprema Corte de Justicia con recursos mínimos
EH_UNA_FOTO_2823e403e4
Frena Corte espionaje de Fiscalía Anticorrupción en Quintana Roo
publicidad

Últimas Noticias

hong_kong_13_muertos_3bfaffd4ec
Mueren 13 en incendio de edificios en Hong Kong
lluvias_nuevo_laredo_25cf64049f
Fuerte lluvia en Nuevo Laredo deja calles inundadas
EH_DOS_FOTOS_1_8991fc7800
Pide Sheinbaum respeto a elecciones en Honduras tras reunión
publicidad

Más Vistas

angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
escena_aislin_derbez_gabriela_michel_3fb84377d7
Revela Aislinn Derbez la causa de muerte de Gabriela Michel
publicidad
×