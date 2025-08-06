Ordena Cofepris retiro de pasta dental por riesgo a la salud

La Cofepris emitió un “aviso de riesgo” dirigido a toda la población por el uso de la pasta dental Colgate Total Prevención Activa Clean Mint, fabricada en México por la empresa Colgate-Palmolive, luego de recibir múltiples reportes de reacciones adversas.

El pasado 4 de agosto, la autoridad sanitaria instruyó a la empresa responsable retirar del mercado el producto específico tras documentar efectos secundarios en usuarios. Cofepris aclaró que la respuesta a los ingredientes varía entre personas, pero advirtió sobre síntomas comunes.

Síntomas que podrían alertarte

Entre los efectos adversos detectados se encuentran:

Irritación bucal

Inflamación en encías

Dolor bucal

Sensibilidad dental

Úlceras, aftas o forúnculos

Reacciones alérgicas

La dependencia no especificó cuál de los ingredientes causó estos síntomas, ni cuántos reportes acumuló antes de emitir la alerta oficial.

¿Qué hacer si ya compraste Colgate Total?

La Cofepris recomendó lo siguiente a quienes adquirieron el producto:

Suspender de inmediato su uso

Consultar a un profesional de la salud si presentan síntomas

Contactar a Colgate-Palmolive para la devolución

Reportar el caso a través de los canales oficiales de Cofepris

Por su parte, la Comisión reiteró su compromiso con la protección a la salud pública y aseguró que mantendrá las acciones de vigilancia sanitaria, así como el seguimiento al caso.

En caso de nuevas evidencias, se emitirá información adicional para evitar riesgos entre consumidores.

