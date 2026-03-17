Ordena reabrir caso contra vicealmirante por huachicol fiscal

Una jueza federal ordenó la reapertura de la investigación complementaria en la causa penal 325/2025 contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, integrante de la Secretaría de Marina, acusado de presunto huachicol fiscal.

La resolución representa un revés para la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que se determinara que la defensa no tuvo acceso completo a la carpeta de investigación.

Tribunal detecta violaciones al derecho de defensa

La decisión fue emitida por la jueza Mariana Vieyra Valdés, quien concluyó que la negativa de la Fiscalía a compartir la totalidad del expediente vulneró el derecho a una defensa adecuada.

El fallo se dio tras una audiencia de tutela de derechos promovida por el equipo legal del vicealmirante.

“La falta de acceso completo al expediente limita la posibilidad de una defensa efectiva”, argumentaron los abogados durante la audiencia.

FGR deberá entregar expediente completo

Como parte de la resolución, la juzgadora ordenó a la FGR permitir el acceso íntegro a todos los elementos del caso, incluidos tomos, anexos, archivos digitales y demás pruebas.

Además, instruyó a la Fiscalía a elaborar un inventario detallado del expediente para evitar omisiones.

Dicha medida busca garantizar transparencia en el proceso y asegurar que la defensa cuente con todas las herramientas necesarias.

La jueza también otorgó tres meses adicionales para la investigación complementaria, con el fin de que la defensa pueda analizar a fondo las pruebas y reforzar su estrategia jurídica.

Otro punto clave de la resolución fue la instrucción para facilitar la revisión de evidencia digital por parte de peritos independientes, luego de que la defensa denunciara obstáculos en este rubro.

Señalan irregularidades en actuación de la Fiscalía

De acuerdo con el despacho Epigmenio Mendieta & Abogados, la FGR incurrió en una negativa reiterada para compartir información esencial del caso, lo que generó un desequilibrio procesal.

Ante ello, la jueza determinó que era necesario restituir condiciones justas en el proceso.

“Se debe garantizar el acceso total a las constancias para no afectar los derechos de la defensa”, se estableció en la resolución.

Con esta decisión, la Fiscalía deberá cumplir con los lineamientos del tribunal y transparentar todas las actuaciones realizadas en el caso.

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