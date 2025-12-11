‘Superpeso’: registra ganancia de 13% frente al dólar en el año

En la recta final del año, el peso mexicano se coloca en el top ten de monedas que mayor terreno “le han ganado” al dólar estadounidense, el cual a lo largo de las últimas semanas ha mostrado debilidad, cotizando por debajo incluso de los $19.00 pesos.

Según un análisis al cierre del viernes pasado, el rublo ruso se coloca como la divisa que más ha ganado frente al dólar con una ganancia de 32.65%.

En segundo y tercer sitio se posicionan el florín húngaro y la corona sueca, que registran ganancias de 17.41% y 15.08%, respectivamente.

A la lista se suman divisas como la corona checa, la cual ha ganado 14.62%, y el peso colombiano, con 12.78%.

En el sexto lugar se posiciona el peso mexicano, que en lo que va del 2025 reporta una ganancia de 12.73% frente al billete verde.

Otras monedas que también destacan con un mejor desempeño frente al dólar son el euro con 12.45% de ganancia, el zloty polaco con un 12.03%, el real brasileño con 11.71% y el franco suizo con 11.33% de ganancia, según datos analizados al cierre de mercados del pasado 5 de diciembre.

Solo cinco monedas en el mundo reportan una pérdida frente al dólar y estas son: el peso argentino con un descalabro de 39%, la lira turca con 20.29%, la ripia india con 5.12%, la rupia de indonesia con 3.20% a la baja y el dólar de Hong Kong con 0.20% durante el periodo citado.

Analistas destacan que el avance del peso ocurre en un contexto en que los inversionistas ajustaron sus posiciones previo a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y donde se mantuvieron ante la expectativa si se daba o no un recorte a las tasas de interés, lo cual finalmente sí ocurrió.

Expectativas cierre de año y 2026

De acuerdo con la “Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado” del Banco de México (Banxico), para el cierre de 2025 prevén que el tipo de cambio cierre en $18.71 pesos por dólar, mientras que el pronóstico para 2026 se quedó en $19.18 pesos.

Explicaron que este ajuste refleja una mayor confianza en el comportamiento del peso, impulsada por la estabilidad financiera del país, el diferencial de tasas con Estados Unidos y el atractivo de México para la inversión.

Paralelo a ello, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base, espera que en los primeros meses de 2026, el dólar ronde los $18.00 pesos.

Cabe mencionar que en los Criterios Generales de Política Económica para 2026 (CGPE-26) se prevé que, al finalizar 2025, el tipo de cambio se ubique en $19.9 pesos por dólar.

Comentarios