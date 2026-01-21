Participa México en reunión del G7 sobre minerales críticos

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, asistió a Washington a una reunión del G7 centrada en las cadenas productivas de minerales críticos y tierras raras, a pesar de que México no forma parte de ese grupo.

“Fue una reunión del G7. México no es parte del G7, pero nos invitaron junto con otros países del mundo y consideramos importante asistir”, explicó Sheinbaum.

Un sector en disputa internacional

La mandataria señaló que los llamados minerales críticos se han convertido en un tema de preocupación y competencia global, especialmente ante el nuevo escenario de tensiones comerciales y políticas proteccionistas.

“Hoy uno de los temas de disputa internacional son los llamados minerales críticos. No hay una sola definición; dependiendo de la institución, se clasifican de manera distinta”, detalló.

Explicó que dentro de este grupo también se encuentran las tierras raras, elementos con propiedades especiales y con reservas concentradas en pocos países.

Claves para la transición energética

Subrayó que estos materiales son indispensables para industrias estratégicas, en particular para la transición energética y la tecnología.

“Son fundamentales para baterías, paneles solares, turbinas eólicas, vehículos eléctricos y la electrónica en general”, afirmó.

Advirtió que en un contexto donde la globalización enfrenta barreras, asegurar el acceso a estos insumos es vital para las cadenas de suministro.

“Si un país fabrica autos, pero no tiene esos materiales, tiene que importarlos. Por eso hoy la seguridad de las cadenas de suministro es central”, puntualizó.

China y la concentración de reservas

Sheinbaum destacó que China es el país con mayores reservas de tierras raras, lo que le otorga una ventaja estratégica en la producción tecnológica a nivel mundial.

“China no solo tiene reservas importantes, sino una enorme capacidad de producción tecnológica, y eso la coloca en una posición muy fuerte”, señaló.

¿Qué tiene México?

La mandataria explicó que México cuenta con minerales relevantes dentro de este debate global, entre ellos la plata, el oro y el litio.

“México es, desde la colonia, el principal productor de plata del mundo. Zacatecas es el estado con mayor producción”, recordó.

Sobre el litio, precisó que el país sí cuenta con reservas, aunque su extracción presenta retos técnicos.

“Tenemos litio, pero está en arcilla, lo que hace más costosa su extracción. La tecnología ya existe, ahora se evalúa el costo-beneficio”, aclaró.

La titular del Poder Ejecutivo federal, concluyó que los minerales críticos ocupan hoy un lugar similar al que tuvo el petróleo durante décadas, al ser insumos básicos para el desarrollo industrial y tecnológico.

“Así como el petróleo marcó una era, hoy los materiales críticos son fundamentales para la economía, la electrónica y la energía del futuro”, finalizó.

Comentarios