Pierde la vida magistrada de Zacatecas tras ataque de abejas

En un hecho lamentable, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, Oyuky Ramírez Burciaga, falleció ayer martes luego de permanecer varios días hospitalizada tras ser atacada por abejas.

Los hechos se registraron el pasado 3 de mayo en la Unidad Deportiva del municipio de Guadalupe, Zacatecas.

Según testigos, la funcionaria trató de proteger a su hijo de 3 años, por lo cual quedó expuesta a la picadura de las abejas.

Inmediatamente solicitó ayuda a elementos de auxilio, ya que también su padre había resultado afectado.

El saldo del ataque fue de siete personas trasladadas hacia un hospital.

La salud de la funcionaria se complicó debido a las reacciones e inflamaciones que le provocaron las múltiples picaduras, por lo que tuvo que ser inuubada.

Tras nueve días internada, este martes 12 de mayo se dio a conocer que perdió la vida.

Oyuky Ramírez tenía siete meses desempeñándose en el cargo de magistrada, tras más de 20 años de trayectoria dentro del Poder Judicial de Zacatecas.

El Poder Judicial de Zacatecas lamentó el deceso mediante la publicación de un esquela en donde expresaron sus condolencias a familiares y amigos.

Durante este miércoles se realizó un homenaje póstumo en las instalaciones del Poder Judicial de Zacatecas en donde compañeros le dieron el último adiós

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