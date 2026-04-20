Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
el_horizonte_info7_mx_21_315aa0388c
Nacional

Niega INE registro al partido Juntos Mexicanos Organizados

Los documentos básicos tampoco cumplieron a cabalidad con lo establecido en las disposiciones legales y normativas aplicables. 

  • 20
  • Abril
    2026

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE), determinó rechazar el registro como agrupación política nacional a la asociación “Juntos Mexicanos Organizados”, derivado de diversas omisiones en la presentación de documentos, así como por remitirlos de manera extemporánea. 

El anteproyecto que, todavía deberá ser discutido en el pleno del Consejo General del INE, señala que por el incumplimiento de esta asociación se estableció que no resulta procedente otorgar el registro. 

Si bien, la asociación Juntos Mexicanos Organizados recabó cinco mil 328 afiliaciones válidas, la comisión del INE señaló que la legislación también estipula que la procedencia del registro de una agrupación política nacional, no solo deriva del número de afiliaciones, sino de diversos requisitos, mismos que deben de cumplirse en un solo acto.  

Durante la sexta sesión extraordinaria, esta comisión recordó que el INE avisó a esta asociación que la documentación presentada, junto con su solicitud de registro, tenía diversas omisiones e inconsistencias. 

Sin embargo, no subsanaron los errores que habían cometido, por lo que su registro no cumple con los requisitos que se establecieron desde 2024, ya que la documentación entregada se salió del plazo legal, por lo que incumplió. 

La asociación presentó documentos esenciales, como los instrumentos que acreditaban su constitución legal, la personalidad jurídica de quien suscribe la solicitud, la integración de sus órganos directivos nacionales y delegaciones estatales, así como el emblema impreso y su respectiva descripción.  

No obstante, los documentos básicos tampoco cumplieron a cabalidad con lo establecido en las disposiciones legales y normativas aplicables. 

“Así, ante la omisión de la presentación de la documentación descrita en tiempo y forma, que los documentos remitidos posteriormente son extemporáneos, lo que permite tener por no subsanado el incumplimiento original, se establece que no resulta procedente otorgar el registro como agrupación política nacional a la asociación denominada Juntos Mexicanos Organizados”, versa el anteproyecto que deberá discutir el pleno del Consejo General.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

frvdc_2463387290
¿Oscar para Rocky, el titiritero de ‘Project Hail Mary’?
202666_5e2b06b391
Olores de refinería Madero generan molestias a vecinos
EH_UNA_FOTO_2026_04_21_T145709_999_eb30a60e10
Regia Joseline Landeros es campeona en Voleibol Azerbaiyán
publicidad

Últimas Noticias

teotihuacan_audio_agresor_5bee5a86c4
Así amenazó atacante con sacrificar rehenes en Teotihuacán
Whats_App_Image_2026_04_21_at_4_53_58_PM_55e69b709d
Gobierno expone causas de la mortalidad de peces en Tamaulipas
Adrian_de_la_Garza_5c846c638f
Capacitará Monterrey en atención a turistas rumbo al Mundial
publicidad

Más Vistas

milarca_isla_del_padre_1547b463dd
Venderán 'Milarca' en la Isla del Padre de Mauricio Fernández
nl_ternium_zin_nacional_6190ad4113
Plomo de zonas industriales envenena a 3 de cada 10 niños en NL
nacional_tiroteo_teotihuacan_1_eb8c0810a3
Identifican a responsable del tiroteo en Teotihuacán
publicidad
×