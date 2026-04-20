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Tamaulipas

Proponen que notarios entreguen cuentas claras

Con esto se busca un desglose detallado de impuestos y derechos, gestiones administrativas, honorarios profesionales y transparencia contra la incertidumbre

  • 20
  • Abril
    2026

Con el fin de acabar con la incertidumbre sobre cuánto cuesta realmente un trámite legal, el diputado local de Morena, Armando Zertuche Zuani, presentó una iniciativa que obligaría a los notarios públicos de Tamaulipas a transparentar cada peso que cobran a sus clientes.

La propuesta, que ya fue turnada a la Comisión de Estudios Legislativos, busca que los fedatarios tengan el deber legal de entregar un desglose detallado de los montos por concepto de:

Impuestos y derechos (pagos al gobierno), gestiones administrativas, honorarios profesionales y transparencia contra la incertidumbre. 

Zertuche Zuani explicó que, aunque el notario es un profesional nombrado por el Estado para dar fe pública y asesorar a la gente, la confianza debe fortalecerse con honestidad financiera. Actualmente, muchos usuarios desconocen qué parte de su pago se va a impuestos y qué parte corresponde al cobro del notario.

"Es necesario que las personas tengan la certeza de en qué se gasta cada centavo y que los recursos se apliquen de manera correcta y honesta", señaló el legislador.

Seguridad jurídica para el ciudadano

La iniciativa resalta que la función notarial debe ser imparcial e independiente. Al implementar este mecanismo de transparencia, se otorga mayor seguridad jurídica a los ciudadanos, evitando cobros excesivos o confusos y garantizando que el usuario sepa exactamente por qué servicio está pagando. 

De aprobarse esta reforma, los notarios de todo el estado deberán informar de manera específica y detallada el origen de cada erogación antes y después del acto jurídico para el que fueron contratados.

Puntos clave de la iniciativa:

  • Obligatoriedad: Los notarios deberán informar el monto exacto de impuestos, derechos y honorarios.
  • Cuentas claras: Se exige un desglose detallado para evitar cobros opacos.
  • Certeza: El ciudadano tendrá un respaldo documental de sus gastos notariales.

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