Proponen que notarios entreguen cuentas claras
Con esto se busca un desglose detallado de impuestos y derechos, gestiones administrativas, honorarios profesionales y transparencia contra la incertidumbre
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Abril
2026
Con el fin de acabar con la incertidumbre sobre cuánto cuesta realmente un trámite legal, el diputado local de Morena, Armando Zertuche Zuani, presentó una iniciativa que obligaría a los notarios públicos de Tamaulipas a transparentar cada peso que cobran a sus clientes.
La propuesta, que ya fue turnada a la Comisión de Estudios Legislativos, busca que los fedatarios tengan el deber legal de entregar un desglose detallado de los montos por concepto de:
Impuestos y derechos (pagos al gobierno), gestiones administrativas, honorarios profesionales y transparencia contra la incertidumbre.
Zertuche Zuani explicó que, aunque el notario es un profesional nombrado por el Estado para dar fe pública y asesorar a la gente, la confianza debe fortalecerse con honestidad financiera. Actualmente, muchos usuarios desconocen qué parte de su pago se va a impuestos y qué parte corresponde al cobro del notario.
"Es necesario que las personas tengan la certeza de en qué se gasta cada centavo y que los recursos se apliquen de manera correcta y honesta", señaló el legislador.
Seguridad jurídica para el ciudadano
La iniciativa resalta que la función notarial debe ser imparcial e independiente. Al implementar este mecanismo de transparencia, se otorga mayor seguridad jurídica a los ciudadanos, evitando cobros excesivos o confusos y garantizando que el usuario sepa exactamente por qué servicio está pagando.
De aprobarse esta reforma, los notarios de todo el estado deberán informar de manera específica y detallada el origen de cada erogación antes y después del acto jurídico para el que fueron contratados.
Puntos clave de la iniciativa:
- Obligatoriedad: Los notarios deberán informar el monto exacto de impuestos, derechos y honorarios.
- Cuentas claras: Se exige un desglose detallado para evitar cobros opacos.
- Certeza: El ciudadano tendrá un respaldo documental de sus gastos notariales.
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