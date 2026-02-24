Podcast
jovenes_tranformando_mexico_sheinbaum_d826ef74f5
Nacional

Presenta Gobierno programa 'Jóvenes Transformando México'

El Gobierno federal presentó 'Jóvenes Transformando México', estrategia que apuesta por educación, empleo, cultura y deporte para millones de jóvenes

  • 24
  • Febrero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó oficialmente el programa "Jóvenes Transformando México", una política pública que busca colocar a la juventud en el centro del desarrollo social y económico del país durante la actual administración.

El anuncio se realizó en la conferencia matutina, donde el director del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), Abraham Carro Toledo, detalló que la estrategia pretende atender a millones de jóvenes con acciones integrales que fortalezcan su bienestar.

Carro Toledo explicó que el objetivo principal es garantizar condiciones para una vida digna, con acceso a educación, salud, cultura y empleo.

“Presentamos Jóvenes Transformando México, una estrategia de atención integral para garantizar su derecho a la felicidad, a la paz y a una vida plena”, señaló el funcionario.

El programa forma parte de la agenda social del Gobierno para 2026 y plantea una intervención coordinada entre dependencias federales y autoridades locales.

Cuatro ejes para el desarrollo juvenil

Cabe señalar que dicha iniciativa se organiza en cuatro líneas de acción que buscan impactar directamente en la vida cotidiana de las juventudes:

  • Educación. Se proyecta ampliar la infraestructura escolar y sumar a más estudiantes al sistema académico.
  • Deporte. Se crearán Centros Comunitarios “México Imparable” para fomentar convivencia y prevención de la violencia.
  • Cultura. Se impulsarán festivales, conciertos, murales y actividades comunitarias para fortalecer la identidad social.
  • Trabajo. Se promoverá la inserción laboral mediante programas de capacitación y ferias de empleo.

Durante su mensaje, el titular del IMJUVE recordó que en el pasado muchos jóvenes enfrentaron barreras para estudiar o conseguir empleo.

“Hubo una época en la que ser joven era ser invisible; hoy el gobierno reconoce a las y los jóvenes como protagonistas de la transformación”, afirmó.

También subrayó que la estrategia no se limita a apoyos económicos, sino a la creación de infraestructura y redes institucionales que reduzcan la marginación.

Implementación en todo el país

Por otra parte, el despliegue será gradual y abarcará zonas urbanas y rurales, con prioridad en comunidades con mayores rezagos. 

La administración federal apuesta a que esta política fortalezca el relevo generacional y prepare a la juventud como motor económico de la próxima década.

“Impulsar esta agenda de derechos y asegurar que las y los jóvenes sigan transformando México es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso”, concluyó Carro Toledo.


Comentarios

Etiquetas:
