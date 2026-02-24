Jalisco reanuda operaciones del transporte público tras violencia

El Gobierno de Jalisco anunció que las unidades del transporte público reanudaron sus operaciones con normalidad tras los hechos de violencia desatados el pasado domingo tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

A través de redes sociales, la administración del gobernador Pablo Lemus detalló que el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) reportó operaciones del 100%, mientras que sus rutas convencionales arrancaron actividades al 60%.

Esta mañana el servicio de transporte público opera con normalidad en todo el estado. En la zona metropolitana de Guadalajara el Siteur reporta una operación al 100%, mientras que las rutas convencionales arrancaron operaciones al 60%.



El Mercado de Abastos trabaja con… — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 24, 2026

Por su parte, las redes sociales de la administración compartieron diversas imágenes en donde se muestra como las unidades recorren las vialidades más importantes de la ciudad.

Las unidades convencionales de transporte público se encuentran operando con normalidad en todo el estado. pic.twitter.com/65nivyArdy — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) February 24, 2026

Secretaría del Transporte de Jalisco anuncia reestablecimiento paulatino

En municipios como Zapotlán El Grande, el servicio de transporte público se reestablecería durante este día, de manera paulataina.

⚠️ #AvisoImportante



En Zapotlán El Grande, el servicio de transporte público urbano se restablecerá este martes 24 de febrero de forma paulatina.



Te recordamos mantenerme informado en los canales oficiales de la SETRAN. pic.twitter.com/4mnyhdOzAs — Secretaría de Transporte Jalisco (@TransporteJal) February 24, 2026

Estos anuncios sucedieron luego de que el mandatario estatal activó el código rojo por los bloqueos carreteros registrados en la entidad durante las primeras horas de este domingo.

De acuerdo con Pablo Lemus, esto desató quemas de tiendas de conveniencia y diversos hechos de violencia, por lo que se estableció una mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno para disminuir el nivel de violencia en la región.

Esto provocó que se instara a la ciudadanía a resguardarse en sus hogares hasta que "se tenga la situación bajo control".

Se reactiva Jalisco: aeropuertos y hoteles retoman operaciones

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) confirmó que los aeropuertos internacionales de Guadalajara y Puerto Vallarta se mantienen abiertos y en operación. Pese a no haber suspendido actividades, ambas terminales registran múltiples cancelaciones y reprogramaciones debido al contexto de orden público ocurrido el pasado domingo.

“Ante los acontecimientos registrados en la región, los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta permanecen abiertos y operando”, informó el grupo.

GAP precisó que las decisiones de vuelo dependen directamente de cada aerolínea y no de la administración aeroportuaria.

