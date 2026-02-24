Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
jalisco_retorna_actividades_transporte_publico_c49da9a5f4
Nacional

Jalisco reanuda operaciones del transporte público tras violencia

Municipios como Zapotlán el Grande, tendrán un retorno de actividades paulatino, después de establecer medidas de seguridad tras la caída de 'El Mencho'

  • 24
  • Febrero
    2026

El Gobierno de Jalisco anunció que las unidades del transporte público reanudaron sus operaciones con normalidad tras los hechos de violencia desatados el pasado domingo tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

A través de redes sociales, la administración del gobernador Pablo Lemus detalló que el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) reportó operaciones del 100%, mientras que sus rutas convencionales arrancaron actividades al 60%.

Por su parte, las redes sociales de la administración compartieron diversas imágenes en donde se muestra como las unidades recorren las vialidades más importantes de la ciudad.

Secretaría del Transporte de Jalisco anuncia reestablecimiento paulatino

En municipios como Zapotlán El Grande, el servicio de transporte público se reestablecería durante este día, de manera paulataina. 

Estos anuncios sucedieron luego de que el mandatario estatal activó el código rojo por los bloqueos carreteros registrados en la entidad durante las primeras horas de este domingo.

De acuerdo con Pablo Lemus, esto desató quemas de tiendas de conveniencia y diversos hechos de violencia, por lo que se estableció una mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno para disminuir el nivel de violencia en la región.

Esto provocó que se instara a la ciudadanía a resguardarse en sus hogares hasta que "se tenga la situación bajo control".

Te sugerimos: Activan código rojo en Jalisco tras abatimiento de 'El Mencho'

Se reactiva Jalisco: aeropuertos y hoteles retoman operaciones

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) confirmó que los aeropuertos internacionales de Guadalajara y Puerto Vallarta se mantienen abiertos y en operación. Pese a no haber suspendido actividades, ambas terminales registran múltiples cancelaciones y reprogramaciones debido al contexto de orden público ocurrido el pasado domingo.

nacional-aeropuerto-jalisco.jpg

“Ante los acontecimientos registrados en la región, los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta permanecen abiertos y operando”, informó el grupo.

GAP precisó que las decisiones de vuelo dependen directamente de cada aerolínea y no de la administración aeroportuaria. 

Aquí te presentamos la nota completa: Se reactiva Jalisco: aeropuertos y hoteles retoman operaciones

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ff6ceabd5153a177c9ec23fc464307efd137ca88_fb088ee910
Jalisco retoma turismo y vuelos tras jornada violenta
b23c15c1_1c3d_4ea0_b293_cab1aa37576b_e00f4cb224
Aprueba cabildo de Ramos Arizpe donación de inmueble
Whats_App_Image_2026_02_25_at_6_33_00_PM_4f8e4b8566
Denuncia regidora que recibe amenazas del alcalde de García
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_25_at_8_48_52_PM_6ce7e3babd
EUA autoriza venta de petróleo a Cuba bajo ciertas condiciones
deportes_san_francisco_john_lynch_6dd24ebfe0
NFL ayudará a 49res con carga de viajes de juegos fuera de EUA
Juarez_056618c204
Entrega Félix Arratia pavimentación de calle Brecha 76 en Juárez
publicidad

Más Vistas

ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
Whats_App_Image_2026_02_24_at_8_22_17_PM_c7aae7500a
Trump se adjudica éxito de operativo contra 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_24_at_3_26_00_PM_7ff853ff78
Invita Cruz Roja a experiencia con causa en el Campestre
publicidad
×