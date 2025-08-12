Presenta SSPC avances de Estrategia Nacional contra la Extorsión

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este martes sobre los avances de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada desde el 6 de julio, la cual ha permitido la detención de 132 personas vinculadas con este delito en poco más de un mes.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, el funcionario detalló que las entidades con más detenciones son Tabasco, Estado de México, Michoacán y Guerrero.

Asimismo, del 6 de julio al 10 de agosto se atendieron 18 mil 239 llamadas relacionadas con extorsiones a través del número 089; el 58% correspondió a intentos no consumados, mientras que mil 425 fueron denuncias de casos confirmados, es decir, el 8% del total.

Durante el mismo periodo, se recibieron seis mil 276 reportes de números telefónicos utilizados para intentar extorsionar.

La estrategia federal contra este delito se basa en cinco ejes:

Generar detenciones mediante investigación e inteligencia

Fomentar Unidades Antiextorsión locales

Aplicar protocolos de atención a víctimas

Capacitar a operadores del 089 en manejo de crisis y negociación

Implementar una campaña nacional de prevención.

De acuerdo con la SSPC, las entidades que concentran el 66% de las extorsiones en el país son Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.

Por su parte, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señaló que entre enero y julio de 2025 se registró un promedio diario de 30.45% extorsiones, frente a las 24.28% del mismo periodo de 2019, lo que representa un incremento del 25.4%.

“Este aumento también se explica porque se está incentivando la denuncia con la puesta en marcha de la Estrategia Nacional Antiextorsión”, aclaró Figueroa, quien destacó que otros delitos de alto impacto como feminicidio, lesiones dolosas por arma de fuego, secuestro, robos con violencia y asaltos a transportistas y negocios han registrado disminuciones.

Comentarios