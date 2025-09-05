Cerrar X
Nacional

Presenta Zacatecas perro robot armado en nuevo C5i de seguridad

Autoridades de seguridad mostraron un perro robot armado con fusil AR-15, capaz de ingresar a zonas de riesgo, apoyar en rescates y operaciones tácticas

  • 05
  • Septiembre
    2025

Durante la inauguración de la primera etapa del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), realizada el jueves 4 de septiembre en Zacatecas, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, presentó al Unitree B2, un perro robot fabricado por la empresa china Hangzhou Yushu Technology Co., mostrado con un fusil AR-15 calibre 5.56 montado en su lomo.

De acuerdo con Medina, el cuadrúpedo cuenta con sensores avanzados y la capacidad de portar armas que pueden accionarse a distancia.

Su función sería ingresar a sitios de difícil acceso, neutralizar amenazas y participar en labores de rescate. Aunque aún no se ha adquirido, el funcionario señaló que se está evaluando su compra.

Características del Unitree B2

El modelo B2 puede brincar hasta un metro, subir desniveles de 40 centímetros y mantener estabilidad en casi cualquier superficie.

Además, soporta cargas de hasta 20 kilos, puede caminar durante cuatro horas seguidas y cuenta con la posibilidad de intercambiar sus patas por llantas para mayor movilidad. 

En la demostración se le montó una columna de 45 centímetros con cámara y receptor de disparo para el fusil.

Una inversión millonaria en seguridad

El nuevo C5i representó una inversión de mil millones de pesos y se construyó en el cerro de San Simón, en Guadalupe, según informó el gobernador David Monreal Ávila, quien aseguró que el complejo funcionará como un “verdadero centro de inteligencia y los ojos del pueblo de Zacatecas”.

El mandatario destacó que el estado ahora cuenta con drones tácticos y aviones no tripulados, herramientas que han permitido detectar armas a gran distancia, patrullar carreteras y reducir delitos como secuestro, robo en carretera y homicidios.

Resultados en seguridad

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, subrayó que Zacatecas pasó de encabezar la lista de homicidios dolosos a posicionarse entre los estados más seguros.

De acuerdo con datos del Centro Nacional de Información, en abril de 2025 Zacatecas registró 19 homicidios dolosos, colocándose entre las diez entidades con menor incidencia.

En contraste, Guanajuato (352) y Baja California (153) encabezaron la lista de entidades con más víctimas en ese mismo periodo.


