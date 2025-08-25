Cerrar X
Presentan_resultados_del_modelo_educativo_Mi_derecho_mi_lugar_068be7b14c
Nacional

Presentan resultados del modelo educativo 'Mi derecho, mi lugar'

El Gobierno Federal presentó los resultados del nuevo modelo educativo que busca eliminar la lógica de competencia y garantizar un lugar a cada estudiante

  • 25
  • Agosto
    2025

El Gobierno Federal presentó los resultados del nuevo modelo educativo “Mi derecho, mi lugar”, una plataforma que busca eliminar la lógica de competencia instaurada por los gobiernos neoliberales y garantizar un lugar a cada estudiante.

Durante la presentación, el secretario de Educación, Mario Delgado, criticó el modelo previo basado en exámenes únicos, el cual obligaba a los jóvenes a competir por un lugar en las preparatorias públicas.

“Ese esquema generaba una fuerte presión en adolescentes de apenas 14 o 15 años. La educación no debe ser una competencia, sino un derecho”, afirmó.

Presenta Federación resultados del modelo educativo 'Mi derecho, mi lugar'

Este nuevo enfoque fue impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien cuestionó los métodos tradicionales de asignación escolar. Con “Mi derecho, mi lugar”, el 98% de los aspirantes logró ingresar a alguna de sus tres primeras opciones de preparatoria, eliminando el estrés de depender exclusivamente de un examen.

Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior, recordó que durante 29 años el examen único de Comipems definía el futuro académico de miles de jóvenes.

"Era un modelo que generaba angustia y frustración. Hoy el objetivo es acompañar a los estudiantes y garantizarles un lugar con apoyo institucional”, explicó.

Presenta Federación resultados del modelo educativo 'Mi derecho, mi lugar'

Para el ciclo 2025, se registraron 272 mil 793 aspirantes a preparatoria. De ellos, 111 mil 335 participaron en la Modalidad 1 (acceso directo sin examen), 37 mil 234 en la Modalidad 2 (examen del IPN y la UNAM), y 124 mil 224 en la Modalidad 3 (acceso mixto).

Como resultado, el 89.5% de los estudiantes fue asignado a su primera o segunda opción.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_26_at_12_17_35_AM_7ec4036732
Vaqueros de la Prepa 2 de la UANL, buenos para saltar la cuerda
musk_x_61f7abcebd
Musk demanda a Apple y OpenAI por prácticas anticompetitivas
deportes_jaume_munar_e8f1a1bbf4
Jaume Munar vuelve a ganar en el US Open después de siete años
publicidad

Últimas Noticias

Gz_Sa_Dm_KXYA_As1i_F_39f6732f6c
Construirá CFE dos plantas termosolares en Baja California Sur
blog_3376_74c9_768x512_4f513bf913
Capacita San Pedro a tránsitos en Plan de Movilidad Escolar
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_256387e900
Rescata Protección Civil a menor atrapado en máquina de peluches
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_23_at_7_57_50_PM_1_aaa4a14b13
Policía halla 84 refrigeradores robados en Escobedo
finanzas_turismo_e51fd66320
'Acapara' Norteamerica el turismo internacional
nl_dr_hospital_alena_02c11689ea
Luchará afectada por Doctors Hospital contra malas prácticas
publicidad
×