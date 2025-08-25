Presentan resultados del modelo educativo 'Mi derecho, mi lugar'

El Gobierno Federal presentó los resultados del nuevo modelo educativo “Mi derecho, mi lugar”, una plataforma que busca eliminar la lógica de competencia instaurada por los gobiernos neoliberales y garantizar un lugar a cada estudiante.

Durante la presentación, el secretario de Educación, Mario Delgado, criticó el modelo previo basado en exámenes únicos, el cual obligaba a los jóvenes a competir por un lugar en las preparatorias públicas.

“Ese esquema generaba una fuerte presión en adolescentes de apenas 14 o 15 años. La educación no debe ser una competencia, sino un derecho”, afirmó.

Este nuevo enfoque fue impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien cuestionó los métodos tradicionales de asignación escolar. Con “Mi derecho, mi lugar”, el 98% de los aspirantes logró ingresar a alguna de sus tres primeras opciones de preparatoria, eliminando el estrés de depender exclusivamente de un examen.

Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior, recordó que durante 29 años el examen único de Comipems definía el futuro académico de miles de jóvenes.

"Era un modelo que generaba angustia y frustración. Hoy el objetivo es acompañar a los estudiantes y garantizarles un lugar con apoyo institucional”, explicó.

Para el ciclo 2025, se registraron 272 mil 793 aspirantes a preparatoria. De ellos, 111 mil 335 participaron en la Modalidad 1 (acceso directo sin examen), 37 mil 234 en la Modalidad 2 (examen del IPN y la UNAM), y 124 mil 224 en la Modalidad 3 (acceso mixto).

Como resultado, el 89.5% de los estudiantes fue asignado a su primera o segunda opción.

