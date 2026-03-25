Rechaza Presidenta incluir tratado de agua en T-MEC

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que su gobierno haya recibido presiones por parte de Estados Unidos para cumplir con la entrega de agua establecida en el Tratado de 1944, luego de que el senador John Cornyn propusiera incluir el tema en la revisión del T-MEC.

Desde Palacio Nacional, la mandataria respondió a los señalamientos del legislador estadounidense, quien pidió integrar el cumplimiento hídrico al proceso comercial.

“Pues si hay acuerdo, no sé por qué (piden integrarlo a la revisión del tratado), a lo mejor no esté enterado el senador”, expresó.

Señalan intento de llevar el tema al T-MEC

La postura del gobierno mexicano surge después de que Cornyn enviara una carta al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, solicitando que el tema del agua se incorpore en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, Sheinbaum aseguró que el cumplimiento del acuerdo hídrico no está en disputa y que existe un entendimiento bilateral vigente.

Sequía, principal causa del retraso

Explicó que el Tratado de Aguas de 1944 establece ciclos de cinco años para el intercambio del recurso entre ambos países: México entrega agua del Río Bravo y Estados Unidos del río Colorado.

No obstante, reconoció que en el último periodo México no logró cubrir la cuota completa debido a condiciones climáticas adversas.

“En los últimos cinco años México no pudo entregar la cantidad de agua, no porque no quisiera, sino porque fueron años de mucha sequía”, señaló.

Acuerdo para cubrir el faltante

Ante ese escenario, Sheinbaum indicó que ambos países firmaron un anexo técnico para regularizar la entrega del recurso en el siguiente ciclo, tomando en cuenta la disponibilidad real del agua.

“Acordamos una entrega de agua dado que hay un faltante, acorde con la cantidad de agua que existe, porque no se puede entregar el agua que no tenemos”, afirmó.

También subrayó que no se comprometerá el consumo humano ni el uso agrícola en México.

Además, precisó que actualmente solo se afinan detalles operativos sobre los tiempos de entrega, descartando tensiones políticas.

“Se está discutiendo si se entrega en una semana o en las siguientes dos semanas, cuestiones que ya son menores”, explicó.

Coordinación con estados fronterizos

La titular del Poder Ejecutivo Federal informó que su administración mantiene comunicación constante con los gobiernos de Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila, entidades directamente relacionadas con el cumplimiento del tratado.

El objetivo, dijo, es garantizar que cualquier decisión no afecte a las comunidades ni a las actividades productivas.

Cabe señalar que el tema cobró relevancia luego de que en el segundo semestre de 2025, el presidente estadounidense Donald Trump amagó con imponer aranceles a productos mexicanos por presuntos incumplimientos en la entrega de agua.

No obstante, ambos países lograron posteriormente un acuerdo para atender la situación.

Comentarios