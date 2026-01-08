Propone Morena descanso o pago doble el día de tu cumpleaños

Morena presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para reconocer el cumpleaños de los trabajadores como un día especial protegido por la ley.

La propuesta fue impulsada por el diputado Armando Corona Arvizu y plantea una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para otorgar a las personas trabajadoras un día de descanso con goce de sueldo o, en su caso, el pago doble de la jornada si deciden acudir a laborar.

Un nuevo derecho en la Ley Federal del Trabajo

El proyecto busca adicionar el artículo 74 Bis a la LFT, con el objetivo de que el cumpleaños deje de depender de la voluntad del patrón o del uso de días de vacaciones.

Dicha iniciativa establece que el trabajador podrá elegir cómo disponer de esa fecha sin afectar su ingreso.

“El cumpleaños es una fecha personal relevante que actualmente no cuenta con protección legal”, señala el documento presentado por el legislador morenista, quien argumenta que se trata de un derecho laboral de carácter individual.

Aviso previo y libre decisión del trabajador

De acuerdo con la iniciativa, el trabajador deberá notificar a su empleador con al menos 15 días hábiles de anticipación si opta por descansar o por laborar con pago doble el día de su cumpleaños.

El planteamiento no obliga a suspender actividades, sino que deja la decisión en manos del empleado, lo que busca evitar afectaciones operativas en los centros de trabajo.

Jornadas largas y poco tiempo personal

En la exposición de motivos, Armando Corona Arvizu subraya que México se mantiene entre los países de la OCDE con las jornadas laborales más extensas, a lo que se suman los largos tiempos de traslado, especialmente en las zonas metropolitanas.

“Esta combinación reduce el tiempo disponible para el descanso, la convivencia familiar y el cuidado de la salud física y mental”, argumenta el legislador, quien plantea el cumpleaños como una oportunidad mínima de descanso personal sin impacto económico.

Sin sanciones claras y aún en comisiones

Hasta ahora, la iniciativa no detalla qué sanciones enfrentarían los empleadores que se nieguen a otorgar este beneficio.

Cabe señalar que el proyecto fue turnado a comisiones y deberá ser analizado antes de avanzar en el proceso legislativo.

Por otra parte, dicha propuesta se suma a otras reformas laborales en discusión, como la reducción de la jornada a 40 horas semanales y la posible incorporación de nuevos días de descanso oficial.

Para entrar en vigor, la reforma deberá ser aprobada por ambas cámaras del Congreso y publicada en el Diario Oficial de la Federación.

