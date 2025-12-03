¿Quién es Ernestina Godoy? Nueva Fiscal General de la República

Ernestina Godoy Ramos nació el 17 de enero de 1954 en la Ciudad de México, donde nació y creció toda su vida. Estudió derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y desde 25 años está involucrada en el mundo de la política.

Se afilió al Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el 2000 y permaneció en el mismo hasta el 2012, posteriormente, en 2014, se convirtió en uno de los miembros fundadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En 1985 instaló un despacho para atender legalmente a las víctimas del sismo y es miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) (desde 1991).

Sus cargos y puestos en la burocracia

Godoy Ramos fungió como consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, cargo que ocupó del 1 de octubre de 2024 al 27 de noviembre de 2025, También fue senadora del Congreso de la Unión por la Ciudad de México del 1 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2024.

Su trayectoria siempre ha etado relacionada a la impartición de justicia, pues ya fungió como fiscal General de Justicia de la Ciudad de México y procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, este último cargo del 5 de diciembre de 2018 al 10 de enero de 2020.

Otros cargos administrativos

Directora General de Desarrollo Delegación en Iztapalapa (2009-2012), coordinadora de Asuntos Jurídicos en la Procuraduría Social del Distrito Federal (2008-2009) y Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal (2000-2008).

Renuncia Alejandro Gertz a Fiscalía General de la República

Alejandro Gertz Manero presentó su renuncia como fiscal general ante el Senado durante la sesión extraordinaria el 27 de noviembre, confirmando versiones sobre su salida.

La decisión se formalizó pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum había señalado no tener comunicación previa con él.

En su carta, Gertz explicó que dejará el cargo tras ser propuesto como embajador en “un país amigo”, lo que calificó como un honor y una nueva forma de servir al país.

Comentarios