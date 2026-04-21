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Tamaulipas

Celebra poblado El Barretal de Padilla 101 años de fundación

El Barretal celebra su fundación con cuatro días de fiesta que combinan la tradicional Feria de la Naranja y el concurso de la Señorita Flor de Azahar

  • 21
  • Abril
    2026

El Barretal cumple 101 años de fundación y lo celebra en grande con cuatro días de fiesta que incluyen callejoneada, elección de la señorita Flor de Azahar, cabalgata, recorrido 4x4 y baile popular, entre otras actividades. 

Una localidad ubicada a bordo de la carretera nacional Victoria-Monterrey, a prácticamente media hora de la capital, se consolida como una de las regiones con mayor producción de cítricos, la cual recibe a cientos de trabajadores provenientes de Veracruz y San Luis Potosí, ya que ofrecen mejores salarios que en sus propias regiones donde son originarios. 

A pesar de estar ubicado en el extremo poniente de la cabecera municipal, este pueblo sigue arropado por sus autoridades, quienes impulsan sus actividades culturales, religiosas, deportivas y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de su gente. 

“Siempre lo he dicho, que en nuestro municipio tenemos dos cabeceras municipales: Padilla y Barretal y por supuesto que se merecen estas fiestas”, dijo el alcalde Ernesto Quintanilla Selvera. 

 Informó que en esta ocasión lograron conjuntar la Feria de la Naranja con el 101 aniversario del pueblo y el concurso de la Flor de Azar, lo que convierte a las festividades en un evento triple. 

Familiares procedentes de Nuevo León y del Valle de Texas, así como de diversas ciudades del estado, esperan con ansia estos festejos que son el deleite para todos los miembros de la familia. 

La producción de naranjas, limón italiano, mandarina y toronja son los cítricos que abundan en esta zona, considerada por su calidad de las mejores en el país.


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