Raúl Rocha exige privilegios para declarar tras evadir citatorios

El empresario regiomontano y dueño de los derechos de “Miss Universo”, Raúl Rocha Cantú, buscó privilegios desproporcionados pese a ignorar tres citatorios ministeriales y el haber proporcionado domicilios falsos para evitar ser localizado.

Aun así, pretendió que la Fiscalía General de la República le concediera un criterio de oportunidad para convertirse en testigo colaborador sin presentarse a declarar, pidiendo hacerlo por videoconferencia, a pesar de las acusaciones por delitos graves como tráfico de armas y combustible que podrían llevarlo hasta 56 años de prisión.

Para la FGR, el empresario tiene un perfil criminal de alto impacto. Las investigaciones lo sitúan como operador financiero dentro de una red criminal que presuntamente tiene nexos con el Cartel Jalisco Nueva Generación y la Unión de Tepito.

Según los datos de prueba, inyectaba capital millonario para la importación de combustible ilícito desde Guatemala y Estados Unidos, utilizando sus propias gasolineras para la venta al consumidor.

Los argumentos de la fiscalía sostienen que su capacidad económica le permitía realizar aportaciones millonarias a cambio de información privilegiada de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

“La inyección de capital por parte de este miembro de la organización criminal identificado como Raúl Rocha Cantú alias “Raúl Rocha”, ha sido crucial para el incremento exponencial de las ganancias deducidas de la comercialización ilícita de hidrocarburo, procedente de Guatemala y Estados Unidos de América; ha pagado millones de pesos a Jacobo Reyes León alias Yaicob y/o “El Lic” y/o “El Licenciado” a cambio de información, pues este último como intermediario le consigue información en la FEMDO”, reza textual la orden de aprehensión.

Cronología del beneficio desperdiciado

Los citatorios ignorados

A finales de octubre de 2025, Rocha Cantú solicitó un "criterio de oportunidad", una figura legal que le permitiría obtener beneficios procesales a cambio de su colaboración. La Fiscalía autorizó inicialmente esta petición e incluso canceló una orden de aprehensión previa el 19 de noviembre de 2025. Sin embargo, la disposición del Estado para otorgarle esta salida legal se topó con la reiterada evasión del empresario.

La fiscalía citó a Rocha Cantú en tres momentos clave, recibiendo solo excusas o silencio como respuesta.

El primer intento fue el 8 de diciembre de 2025, a las 10:00 horas. Debía presentarse para una entrevista formal. En su lugar, envió un escrito pidiendo declarar por videoconferencia, argumentando que su seguridad estaba "vulnerada", petición que fue rechazada tajantemente.

“Escrito de ocho de diciembre de dos mil veinticinco, signado por Raúl Rocha Cantú, en el cual realiza diversas manifestaciones y solicita que su comparecencia se realice por el método de videoconferencia indicando que su seguridad personal ha sido vulnerada; petición que no fue acordada de conformidad”, refiere la reactivación de la orden de aprehensión.

El segundo intento se registró el 12 de diciembre de 2025, a las 11:00 horas, se le requirió nuevamente para aportar datos a la investigación. No se presentó.

Y el tercer intento fue ese mismo 12 de diciembre, a las 13:00 horas, lo citaron en calidad de testigo dentro del mismo proceso. Una vez más, la silla quedó vacía.

Ante este comportamiento, se emitió ese mismo día la constancia ministerial donde se registró oficialmente que el investigado no acudió a las citas. Esto detonó la revocación inmediata de su criterio de oportunidad, dejando el camino libre para proceder penalmente en su contra.

“Constancia ministerial de doce de diciembre de dos mil veinticinco, del cual en lo que interesa, se desprende que Raúl Rocha Cantú, no se presentó ante la autoridad ministerial en la fecha y hora en las que fue citado; en consecuencia, se ordena realizar informe ejecutivo a efecto de solicitar al Titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, se autorice la revocación del criterio de oportunidad, lo anterior e efecto de que se ejerza penal en su contra”, señala el documento judicial.

Los domicilios fantasma

Para que el empresario pudiera recibir los beneficios solicitados, lo mínimo era que tuvieran certeza de dónde encontrarlo. Según la orden de aprehensión, las autoridades ministeriales realizaron exhaustivas investigaciones de campo solo para concluir que Rocha Cantú era inlocalizable.

La orden de aprehensión advirtió que el imputado “no cuenta con un domicilio cierto y mucho menos un arraigo domiciliario en los Estados de México, Querétaro y Ciudad de México”. El rastreo reveló una táctica sistemática de evasión: el domicilio que Rocha Cantú registró oficialmente fue investigado por la policía, determinando que el investigado “nunca ha pernoctado ahí, sino que es un domicilio irregular que proporcionan para que no sea ubicado por las autoridades”.

A pesar de ser un accionista en diversas empresas con un número importante de activos y diversos domicilios en varios estados de la República Mexicana”, Rocha Cantú se aseguró de que no hubiera certeza de su ubicación. Esta falta de arraigo, sumada a su importante número de flujo migratorio y su capacidad económica, fue lo que finalmente convenció al Juez de que Rocha Cantú no tiene intención de enfrentar a la justicia.

La conclusión dice:

“Se puede advertir que el imputado no cuenta con un domicilio cierto y mucho menos un arraigo domiciliario en los Estados de México, Querétaro y Ciudad de México y que el domicilio que tiene registrado que ya fue investigado nunca ha pernoctado ahí, sino que es un domicilio irregular que proporcionan para que no sea ubicado por las autoridades, además se advierte que constantemente viaja de un país a otro, por ello hay una probabilidad muy alta de que ya no regrese a territorio mexicano y de esta forma se sustraiga de la acción de la justicia, por consecuencia, no se advierte tenga un arraigo domiciliario bien establecido en Estados de México, Querétaro y Ciudad de México o en alguna parte del país, razón por la cual, se establece que el activo del delito se puede evadir de la acción de la justicia”.

La revocación

Octavio Alarcón Terrón, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Querétaro -encargado de la causa penal 495/2025- determinó que Rocha Cantú representa un alto riesgo de sustracción de la justicia.

Al no contar con un domicilio real en México donde pueda ser localizado y poseer un flujo migratorio constante, las autoridades consideran que su poder adquisitivo es la herramienta principal para abandonar el país y dejar sus delitos impunes. Hoy, tras despreciar los citatorios, su destino final apunta al Centro Federal de Reinserción Social número 1, Altiplano, debido a la peligrosidad y complejidad de su caso

