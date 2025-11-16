Cerrar X
Nacional

Reabren tramo Juanacatlán–Observatorio de la Línea 1

El Gobierno de la Ciudad de México reabrió este domingo 16 de noviembre el tramo Juanacatlán-Observatorio de la Línea 1 del Metro

  • 16
  • Noviembre
    2025

El Gobierno de la Ciudad de México reabrió este domingo 16 de noviembre el tramo Juanacatlán-Observatorio de la Línea 1 del Metro, luego de una extensa modernización destinada a renovar totalmente los sistemas de operación del servicio.

Las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio reanudaron actividades tras meses de cierre. De acuerdo con autoridades capitalinas, alrededor de 850 mil usuarios diarios se verán beneficiados con la reapertura.

Al evento asistieron la jefa de Gobierno, Clara Brugada; el director del STC Metro, Adrián Rubalcava; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Gobierno, César Cravioto, así como el embajador de China en México, Chen Daojiang, en representación del país que ha participado en los trabajos de modernización.

La ceremonia incluyó un espectáculo cultural que fusionó elementos de la tradición china con danza prehispánica.

Previo a la reapertura, Brugada y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizaron un recorrido el 9 de octubre para supervisar el avance de las obras y verificar que se cumplieran los estándares de seguridad.

En ese entonces se informó que se llevarían a cabo seis pruebas de certificación durante 15 días.

El director del Metro, Guillermo Calderón, explicó que la certificación estuvo a cargo de la empresa suiza SGS y que el proyecto tuvo un costo total de 37 mil millones de pesos, incluyendo la adquisición de 29 trenes nuevos.

Con la reapertura, la Línea 1 recupera su operación desde Pantitlán hasta Observatorio, completando así la renovación integral del tramo más antiguo del sistema.


