Reacomodo en la Fiscalía General con cercanos a Harfuch

La fotografía que Ernestina Godoy difundió en su cuenta de X junto a César Oliveros Aparicio, nuevo responsable de delincuencia organizada, dejó ver el inicio de una etapa distinta en la Fiscalía General de la República. La publicación fue más que un gesto protocolario, reflejó el arribo de cuadros formados bajo la guía operativa del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La salida de Alejandro Gertz Manero, considerado el fiscal con mayor poder del sexenio anterior, abrió vacantes que se cubrieron de inmediato con movimientos calculados. En pocas horas, dos de sus hombres de absoluta confianza dejaron sus cargos y esos espacios pasaron a funcionarios con trayectoria común en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

César Oliveros Aparicio quedó al frente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en lugar de Alfredo Higuera Bernal, figura cercana a Gertz. A la par, Héctor Elizalde Mora tomó el mando de la Agencia de Investigación Criminal y sustituyó a Felipe de Jesús Gallo.

Ambos han sido colaboradores cercanos de Omar García Harfuch. Oliveros trabajó con él en la SSPC como titular de Planeación y Análisis y antes encabezó la coordinación de Investigación de Delitos de Alto Impacto en la policía capitalina. Elizalde fue su hombre de confianza en la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial y asumió tareas administrativas tras el atentado que sufrió Harfuch en dos mil veinte.

El relevo llega en un punto de alta presión para la institución. Al mismo tiempo que se concretó la salida de Gertz, la FGR mantiene asuntos detenidos o cubiertos por la opacidad.

Entre esos expedientes sobresale el de Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano señalado por la FGR por presunta dirección e inyección de recursos a una red criminal vinculada con tráfico de armas y robo de combustible. El caso sacudió también al entorno político y empresarial del norte del país.

Otro asunto pendiente es el de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y señalado como líder de la organización conocida como La Barredora, quien cuenta con una orden de aprehensión no cumplida. Se le vincula con desvíos y con redes de protección criminal.

Permanece igualmente activa la pesquisa por huachicol fiscal, una trama compleja que involucra a personal de Marina, exfuncionarios de aduanas, empresarios y operadores de organizaciones criminales y que hoy representa uno de los mayores retos para la FEMDO recién reorganizada.

Ernestina se apunta como candidata a la FGR

La fiscal interina Ernestina Godoy aparece con mayor peso en el proceso de designación de la nueva titular de la Fiscalía General de la República, abierto por el Senado tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero. La funcionaria figura en una lista de cuarenta y tres aspirantes registrada el fin de semana y solo sobresalen otros perfiles vinculados al oficialismo, entre ellos Ricardo Peralta Saucedo, exsubsecretario de Gobernación, y César Mario Gutiérrez Priego, excandidato a ministro de la Corte.

El registro cerró el domingo a las trece horas con cuarenta y tres nombres. Predominan exfuncionarios de gobiernos locales y operadores políticos de Morena, como el exdiputado federal Hamlet Almaguer, hoy asesor del grupo mayoritario en el Senado, además de varios excandidatos a cargos del Poder Judicial que no lograron ser electos en la jornada del diez de junio.

Godoy es la funcionaria en activo de mayor jerarquía en el listado para la Fiscalía General. Entre los postulantes apenas destacan dos abogados con trayectoria reconocida en la academia y en la sociedad civil, Luis Manuel Pérez de Acha, especialista en Derecho fiscal e integrante hasta 2019 del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, y Jorge Nader Kuri, académico y exintegrante del Consejo Ciudadano de la Fiscalía capitalina.

El Senado difundió este lunes la relación de aspirantes, en la que solo aparecen seis mujeres. La Junta de Coordinación Política depurará ese listado en las próximas horas para enviar diez perfiles a la presidenta Claudia Sheinbaum. A partir de esa decena, la mandataria propondrá una terna al Senado y el pleno definirá a quien encabezará la FGR durante los próximos nueve años.

Arturo Zaldívar no va

La ausencia de figuras que sonaron como eventuales fiscales, entre ellas el exministro Arturo Zaldívar, hoy coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, despeja el camino para Ernestina Godoy. Apenas el jueves fue nombrada fiscal de Control Competencial por el titular saliente y con ello quedó como encargada de despacho de la FGR.

Godoy fue procuradora general de Justicia de la Ciudad de México de 2018 a 2020 y más tarde fiscal capitalina hasta enero 2024, periodo en el que acompañó la gestión de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno. En 2024 fue electa senadora, cargo que ocupó durante menos de un mes, y en octubre asumió la Consejería Jurídica de la Presidencia.

