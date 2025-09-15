"Realidad vs mitos ¿Qué pasó realmente en 1810?"

Hidalgo no tocó la campana de Dolores

Testimonios aseguran que el cura Miguel Hidalgo realmente no tocó la campana que dio inicio a la lucha, sino José Galván.

El muchacho era el campanero de la parroquia, pero la historia omite su participación en numerosas ocasiones.

No solo grito "Viva", también proclamó "Muera"

El cura Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor no solo grito "Viva la Virgen de Guadalupe", sino que fueron realmente frases como "Muera el mal gobierno" lo que hizo que decenas de mexicanos se levantaran en armas.

¿Cuando se debe celebrar realmente la Independencia?

El 15 de septiembre solo dio inicio a la lucha de los mexicanos, pero fue hasta el 27 de septiembre de 1821 cuando México se independizó convirtiendose en imperio y no en república.

Por esta razón, existen dos actas de independencia en México.

¿Porque se celebra el Grito el 15 y no el 16 en la madrugada?

Porfirio Díaz festejaba su cumpleaños el día 15 de septiembre, y para celebrar tanto su onomástico como con los festejos del centenario del Grito de Dolores, se decidió adelantar por unas horas dicha conmemoración.

¿El "pípila" realmente existió?

Todos recuerdan aquella clase de Historia en donde mencionaban a Juan José de los Reyes Martínez Amaro, apodado "El Pípila".

Aseguraban que el hombre dedicado a la minería, se colocó una piedra en la espalda para protegerse mientras quemaba la puerta de la Alhóndiga de Granaditas para atacar al ejército enemigo.

Sin embargo, no existen pruebas de la existencia del hombre, por lo que se presume, puede tratarse de un personaje ficticio, quien representa a todos los hombres que perdieron la vida en la Independencia.

España tardó 15 años en reconocer la Independencia de México

Aunque España intentó reconquistar el territorio mexicano durante muchos años, fue hasta 1836 cuando ambos países firmaron un Tratado de Paz, donde reconocían a la Nueva España como independiente.

El Ángel de la Independencia ¿es una tumba?

Así como lo leíste. Uno de los monumentos más representativos de la Ciudad de México para el mundo.

El Paseo de la Reforma es un punto clave donde los turistas siempre buscan fotografiarse sin saber que este fue creado para resguardar los restos de los héroes de la Independencia.

El único que no se encuentra ahí es Ignacio Allende, pues su cuerpo reposa junto a la Catedral de San Miguel de Allende, en Guanajuato.

