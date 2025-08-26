Reaparece Chávez Jr. tras salir de la prisión en Hermosillo

Apenas un día después que salió de prisión, aunque todavía con su proceso penal pendiente, el ex boxeador Julio César Chávez Jr. reapareció en el ojo público.

Fue mediante un video publicado en redes sociales donde se observó al sinaloense entrenando en un gimnasio de Hermosillo, Sonora. Aun cuando estuvo varias semanas inactivo por su detención, se le vio en buena forma física.

Este gimnasio especializado en boxeo es propiedad Juan Francisco "Gallo" Estrada, quien estuvo activo de 2008 a 2024 y fue uno de los grandes exponentes del pugilismo nacional en peso mosca y minimosca.

Recordemos que Julio César Chávez Jr. enfrenta un proceso penal en libertad por sus presuntos nexos con el crimen organizado, particularmente con el Cártel de Sinaloa; no obstante, el juez determinó que no es indispensable que esté en prisión por el momento.

Su equipo de defensa tiene tres meses para recabar información, pues la audiencia complementaria se llevará a cabo el próximo lunes 24 de noviembre.

