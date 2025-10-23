Cerrar X
Nacional

Recalca García Harfuch eficiencia del 240% en seguridad

El secretario afirmó que se presentó una reducción de 32% en el promedio diario de homicidio, la cantidad más baja desde hace 10 años

  • 23
  • Octubre
    2025

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se cuenta con una eficiencia operativa del 240% superior a la registrada en 2024.

Durante su comparecencia en el Pleno del Senado de la República se aseguró que se reportaron varios avances en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en su combate a la corrupción y al robo de hidrocarburos, la disminución de homicidios dolosos y el fortalecimiento de la Guardia Nacional.

Agradeció el apoyo brindado por los senadores en la aprobación de las reformas constitucionales orientadas a fortalecer las capacidades de Estado en materia de seguridad, lo que resultó en una respuesta más eficaz para hacer frente a los desafíos.

Destacó la detención de Francisco "N", alias "Alfa 1, líder de un grupo criminal, así como diversos operativos simultáneos en Guanajuato, Querétaro y Yucatán.

Decomisaron más de 98 millones de litros de hidrocarburos

Durante este periodo se aseguraron más de 98 millones de litros de hidrocarburos en 26 entidades del país, incluido Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Veracruz y Zacatecas. 

Se clausuraron 1,938 tomas clandestinas; y se aseguraron 3,080 contenedores, 1,656 tractocamiones, mil 433 bidones y 129 ferrotanques, utilizados para la sustracción y transporte ilegal de combustible.

Entre las acciones más relevantes se incluyó el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en Tampico, Tamaulipas; por el cual fueron detenidas, hasta el momento, 15 personas, incluidos empresarios y servidores públicos en la Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

 


