Reclama Sheinbaum rezago de EUA en 269 solicitudes de extradición

La presidenta Claudia Sheinbaum reclamó este martes la falta de reciprocidad de Estados Unidos en materia de extradiciones, al señalar que México ha solicitado la entrega de 269 personas desde 2018 y, hasta ahora, ninguna ha sido enviada al país.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal aseguró que existen casos relevantes relacionados con delincuencia organizada, corrupción y Ayotzinapa que siguen sin resolverse pese a las solicitudes formales realizadas por el gobierno mexicano.

“Se formularon 269 requerimientos de extradición de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026 a Estados Unidos. ¿Cuántos se han entregado a México? Ninguno”, afirmó Sheinbaum.

SRE revela que 233 casos siguen pendientes

El encargado de presentar el informe fue Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien detalló que de las 269 solicitudes presentadas, 36 fueron rechazadas y 233 permanecen pendientes de concluir.

De esos expedientes, 183 corresponden a solicitudes formales de extradición que ya se encuentran en proceso judicial, mientras que otros 50 son peticiones de detención provisional con fines de extradición.

Velasco explicó que en 47 de esos 50 casos provisionales el gobierno estadounidense pidió información complementaria antes de avanzar en el procedimiento.

“Es una práctica común entre los dos países que se requieran elementos adicionales. No es algo extraordinario ni fuera del tratado”, sostuvo.

Casos de Ayotzinapa y corrupción siguen abiertos

Entre los expedientes pendientes figuran casos relacionados con exfuncionarios acusados de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y esquemas de facturación ilegal.

También se mencionaron solicitudes ligadas al caso Ayotzinapa, como las de José Ulises “N” y Pablo “N”, alias “El Transformer”, presunto integrante de Guerreros Unidos.

Según explicó la Cancillería, en varios de estos casos las autoridades estadounidenses solicitaron pruebas adicionales o pidieron presentar una nueva petición formal debido a criterios jurídicos internos.

“Hay casos gravísimos para México: factureros, exgobernadores acusados de delincuencia organizada, Ayotzinapa… y no hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes”, señaló Sheinbaum.

Velasco explicó que el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos contempla la posibilidad de solicitar información adicional en cualquier etapa del proceso.

Detalló que los artículos 11 y 12 del acuerdo bilateral permiten a ambos gobiernos requerir pruebas complementarias antes de concretar una detención provisional o una extradición formal.

Además, recordó que el artículo 9 establece que ningún país está obligado a extraditar a sus propios nacionales, por lo que cada expediente debe pasar por una revisión exhaustiva.

“Tenemos la obligación de verificar todos los elementos y argumentos antes de entregar a un nacional mexicano”, afirmó.

La titular del Poder Ejecutivo federal sostuvo que México mantiene disposición de colaborar con Estados Unidos en materia de justicia y seguridad, pero pidió que exista el mismo nivel de cooperación hacia las autoridades mexicanas.

“Lo que pide siempre México es reciprocidad”, expresó.

La SRE agregó que todos los procesos siguen un procedimiento legal que incluye revisión diplomática, análisis de la Fiscalía General de la República y validación judicial por parte de jueces federales.

“La postura de México es legal, recíproca y garante del debido proceso”, concluyó Velasco.

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