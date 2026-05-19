México sin hantavirus ni ébola; Salud mantiene vigilancia

La Secretaría de Salud federal reforzó la vigilancia epidemiológica en el país ante los brotes internacionales de ébola y hantavirus, aunque aclaró que hasta el momento no existe ningún caso confirmado en territorio nacional.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, explicó que ambas enfermedades representan motivos de alerta sanitaria internacional, por lo que México mantiene protocolos activos de detección y seguimiento.

El funcionario también alertó sobre el aumento de casos por golpe de calor, fenómeno que calificó como una emergencia médica y del que ya se contabilizan 264 casos en lo que va de este año.

México emite alerta preventiva por ébola

Kershenobich detalló que la Secretaría de Salud ya emitió una alerta preventiva de viaje por ébola, particularmente para personas que viajen al Congo y algunas regiones de África donde existen brotes activos.

“El ébola es un virus que se transmite fundamentalmente por exposición a murciélagos y que no se transmite por vía respiratoria, sino por secreciones, sangre, vómito, diarrea, saliva y fluidos corporales”, explicó.

Añadió que la enfermedad provoca alteraciones severas en el sistema hematológico y puede derivar en hemorragias graves.

“Por eso se le conoce como fiebre hemorrágica y tiene una alta tasa de letalidad; aproximadamente 40 por ciento de los casos llegan a fallecer”, señaló.

El titular de Salud subrayó que actualmente no existe tratamiento específico para el ébola, por lo que la prevención y la vigilancia son fundamentales.

“Tenemos ya guías médicas para que los médicos sepamos cómo actuar ante casos de ébola y también laboratorio que nos permite detectar cualquiera de esos casos”, indicó.

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Hantavirus: vigilancia activa y cero casos en México

Respecto al hantavirus, el funcionario explicó que se trata de una enfermedad viral que afecta principalmente las vías respiratorias y que suele transmitirse por contacto con roedores.

“El hantavirus ocurre por exposición con roedores, con ratas. Existen alrededor de 40 variedades, pero solamente una cepa localizada en la región de los Andes, entre Argentina y Chile, puede transmitirse de persona a persona”, detalló.

Kershenobich informó que a nivel mundial existen actualmente 13 casos confirmados y tres defunciones relacionadas con esta enfermedad.

Sin embargo, insistió en que México no registra contagios.

“Es importante señalar que no hemos tenido ningún caso en México y que nuestro sistema de vigilancia epidemiológica está activo y tiene capacidad para detectar el virus en caso necesario”, sostuvo.

En semanas recientes, autoridades sanitarias internacionales encendieron las alertas tras detectarse casos de hantavirus relacionados con un crucero turístico que viajó por Sudamérica y Europa, situación que incrementó el monitoreo global.

Además de las enfermedades virales, el secretario de Salud advirtió sobre el incremento de golpes de calor derivados de las altas temperaturas registradas en varias regiones del país.

Explicó que el golpe de calor ocurre cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura y esta supera los 40 grados.

“Es muy rápido cuando sucede el golpe de calor. De repente la temperatura llega a 40 grados y no la podemos controlar”, alertó.

Entre los principales síntomas mencionó piel enrojecida, caliente y seca, aumento del pulso, náusea, vómito, dolor de cabeza, desmayos e incluso convulsiones.

“Es importante reconocerlo porque es muy brusco el evento”, dijo.

El funcionario recomendó evitar exposición al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, mantenerse hidratados, usar ropa ligera y permanecer en lugares frescos.

Población vulnerable y centros de hidratación

Kershenobich señaló que las personas más vulnerables son trabajadores expuestos al sol, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y menores de edad.

“Por golpe de calor hemos tenido este año 264 casos y tenemos una vigilancia estrecha tratando de tener centros de hidratación en sitios que fundamentalmente tienen mucho calor”, indicó.

Finalmente, aseguró que México se mantiene preparado ante cualquier eventualidad epidemiológica internacional.

“Estamos preparados y vigilantes si pudiera presentarse algún caso en el país”, concluyó.

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