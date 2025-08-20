Reconocen ONU y Banco Mundial reducción de pobreza en México

La Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Banco Mundial (BM) destacaron la disminución de la pobreza en México, atribuida al aumento del salario mínimo y a los programas sociales de transferencias financieras.

El reconocimiento se dio durante el foro “Nuevas perspectivas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre pobreza y desigualdad”, realizado el 19 de agosto en el Senado.

Peter Grohmann, coordinador residente de la ONU en México, señaló que la reducción de la pobreza ocurrió incluso en un contexto de bajo crecimiento económico.

“México ha mostrado que la condicionalidad entre desarrollo económico y reducción de la pobreza no es tan fuerte, y que con estrategias acertadas se puede bajar el número de pobres, aun con pandemia”, indicó.

Participa @SilviaMorimoto Representante residente @PNUD_Mexico en el foro “Nuevas perspectivas de los ODS sobre pobreza y desigualdad”, organizado por Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030@senadomexicano @amaliagarciamx pic.twitter.com/8xaHR7I4ea — PNUD México (@PNUD_Mexico) August 19, 2025

El Banco Mundial advirtió que mantener la disminución de la pobreza requiere crecimiento económico sostenido acompañado de políticas sociales eficientes.

Samuel Freije, economista para América Latina del organismo, destacó como prioridades: la expansión del empleo formal, la ampliación de oportunidades laborales para mujeres y jóvenes, y la atención al sector agrícola, donde se concentra gran parte de la población vulnerable.

Amalia García, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento para la Implementación de la Agenda 2030 en el Senado, reconoció que las políticas aplicadas han sido eficaces, pero subrayó que el principal reto es asegurar su sostenibilidad a largo plazo.

Por su parte, Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas Públicas de Salud y Bienestar Poblacional, criticó las contradicciones internacionales, al señalar que algunos países promueven los Objetivos de Desarrollo Sostenible mientras mantienen conflictos armados que generan pobreza.

Además, López Elizalde enfatizó que la lucha contra la pobreza debe ser un proyecto nacional de largo plazo.

“Acabar con la pobreza es una premisa de unidad nacional, ninguna fuerza política puede quedar al margen. Ninguna niña o niño debe dormir con hambre, ningún adulto mayor decidir entre medicinas o comida, y ninguna familia debe quedar condenada a la enfermedad por nacer en pobreza”.

De acuerdo con la ONU y el Banco Mundial, los avances en México están vinculados directamente con medidas de redistribución de ingresos, aunque persiste el reto de garantizar que los logros sean permanentes mediante un mayor dinamismo económico y políticas sociales más inclusivas.

