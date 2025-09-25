Registra México su tercer año consecutivo de baja en natalidad

La natalidad en México mantiene su tendencia a la baja. Durante 2024 se contabilizaron 1,672,227 nacimientos, un 8.5% menos que en 2023, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con ello, el país acumula tres años consecutivos de retroceso en este indicador.

La tasa de natalidad cayó a 47.7 nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil, una reducción de 4.5 puntos frente a 2023, cuando se ubicó en 52.2.

En México, durante 2024, se registraron 1,672,227 nacimientos, con el siguiente desglose:

🚺 49.4%

🚹 50.6%

◻️ En 6 casos no se especificó el sexo



La tasa de nacimientos registrados por cada mil mujeres en edad fértil (15 a 49 años) fue de 47.7



Niveles aún por debajo de la prepandemia

Los números de 2024 contrastan con los más de 2 millones de nacimientos registrados en 2019, cuando la tasa de natalidad alcanzaba los 60,3 puntos.

Tras la pandemia de covid-19 en 2020, los alumbramientos sufrieron un desplome del 22.1%, fenómeno del que el país no se ha recuperado.

Con más de 127 millones de habitantes, México es el décimo país más poblado del mundo, pero su ritmo de crecimiento demográfico se ha desacelerado notablemente.

Chiapas, la mayor natalidad; CDMX, la más baja

El Inegi detalló que los estados con las tasas de natalidad más elevadas en 2024 fueron Chiapas (86.7 por cada mil mujeres en edad fértil), Durango (58.9) y Nayarit (58.6).

En contraste, las cifras más bajas se observaron en la Ciudad de México (32.8), Yucatán (38.1) e Hidalgo (38.3).

Madres adolescentes en aumento

El reporte destacó que el 46.47% de los nacimientos correspondió a mujeres de entre 20 y 29 años, sin embargo la cifra que más llamó la atención fue el incremento en los embarazos adolescentes: el 10.1% de los alumbramientos correspondió a madres de entre 10 y 17 años, frente al 5.6% reportado en 2023.

Cabe señalar que la mayoría de los nacimientos ocurrieron en hospitales o clínicas (87%), mientras que un 4% se registró en domicilios.

En cuanto al sexo, 50.6% fueron hombres y 49.4% mujeres, con un índice de masculinidad de 102.9.

El informe también reveló que 58.3% de las madres no trabajaba al momento del registro, mientras que entre los hombres el porcentaje de ocupación ascendió a 79.5%.

