Renuncia magistrada del Órgano de Administración Judicial

A cuatro meses de haber iniciado funciones, el Órgano de Administración Judicial registró su primera salida relevante en la cúpula del organismo creado tras la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con fuentes federales, la magistrada Lorena Josefina Pérez Romo presentó su renuncia al pleno del Órgano, cargo que había asumido en septiembre de 2025 luego de resultar electa en la primera elección judicial celebrada en el país.

Aunque se desconocen las causas de la dimisión, ha trascendido que la magistrada tuvo diferencias con sus compañeros de pleno encargados de la carrera judicial.

Pérez Romo era identificada como cercana al exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.

Durante su paso por el Órgano de Administración Judicial, la magistrada encabezó en noviembre pasado la presentación del llamado Violentómetro del Poder Judicial de la Federación, una herramienta diseñada para fortalecer la prevención, detección y denuncia de conductas violentas, así como para promover su sanción.

Antes de integrarse al OAJ, Lorena Josefina Pérez Romo se desempeñó como jueza de Distrito especializada en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con funciones de control y enjuiciamiento. Posteriormente, en 2020, fue designada magistrada del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México.

