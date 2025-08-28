Reprueba la secretaria de Gobernación violencia en el Congreso

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, calificó como “inaceptable” la trifulca registrada un día antes durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y llamó a “serenar los ánimos” entre legisladores.

Previo a su participación en la reunión plenaria de senadores de Morena, en la antigua sede del Senado en Xicoténcatl, Rodríguez fue cuestionada sobre la confrontación entre el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y el presidente de la Permanente, Gerardo Fernández Noroña.

“Es inaceptable la violencia en cualquier término. Somos un gobierno que está por la paz y por la tranquilidad del país. Esos ejemplos, como el que vimos ayer, no son lo que quiere la sociedad mexicana”, afirmó la funcionaria.

Consultada sobre las críticas de Alejandro Moreno Cárdenas, quien acusó al gobierno federal de tener una “vena autoritaria”, Rodríguez se limitó a responder: “Ustedes vieron las imágenes. ¿Qué le pueden agregar a lo que ya vieron? ¿Quién llevó a la persona arriba a enfrentar al presidente de la Permanente?”.

Sobre si el incidente pudo haberse evitado si Fernández Noroña hubiera permitido la intervención de todos los oradores, la secretaria aclaró que no estuvo presente en la sesión, pero insistió en que “la violencia, en cualquier término, es inaceptable”.

Rodríguez subrayó que las conductas registradas fueron rechazadas de manera generalizada, incluso por legisladores del bloque oficialista. “Por supuesto que la conducta de ayer es inaceptable. Nadie de aquí está de acuerdo con ese tipo de acciones”, puntualizó.

Comentarios