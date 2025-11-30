Rescatan a 36 personas maltratadas en anexo de Ecatepec

Policías municipales de Ecatepec y elementos de la Fuerza de Tarea Marina rescataron a 36 personas que vivían en condiciones insalubres y eran víctimas de maltrato dentro de un anexo ubicado en la colonia Alborada de Aragón, en el Estado de México.

El centro, identificado como “AA Grupo Sur 24 Horas”, operaba sin permisos y mantenía a los internos en condiciones degradantes.

El operativo se derivó de una investigación por el homicidio de un hombre y las lesiones contra otro en una barbería de Izcalli Santa Clara.

De acuerdo con la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec, el seguimiento de las cámaras del Centro de Mando permitió identificar un vehículo y una motocicleta vinculados con el crimen, lo que condujo a la ubicación del anexo.

Al ingresar al inmueble, los oficiales fueron abordados por cuatro hombres que intentaron sobornarlos con 200 mil pesos para evitar la revisión, por lo que fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía mexiquense por el delito de cohecho.

En el interior del lugar, los policías encontraron a 36 personas, quienes denunciaron que habían sido internadas sin su consentimiento.

Relataron que sufrían golpes, permanecían días sin comer ni bañarse y se les impedía cualquier contacto con sus familiares.

Autoridades del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) y Protección Civil Municipal colocaron sellos de suspensión tras confirmar que el sitio operaba de manera irregular y en condiciones insalubres.

La Unidad de Atención a Víctimas del municipio brindó apoyo psicológico a las personas rescatadas, además de facilitar el contacto con sus familias mientras continúan las investigaciones.

Comentarios