Nacional

Rescatan a hombre secuestrado en Bosques de las Lomas, CDMX

La SSSC CDMX informó que logró liberar a un hombre que se encontraba secuestrado en la colonia Bosques de las Lomas, en la alcaldía Cuajimalpa

  • 06
  • Septiembre
    2025

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) informó este sábado 6 de septiembre que logró liberar a un hombre que se encontraba secuestrado en la colonia Bosques de las Lomas, en la alcaldía Cuajimalpa.

Según el comunicado, los oficiales realizaban recorridos de seguridad cuando un hombre, visiblemente nervioso, solicitó su apoyo.

El denunciante explicó que un compañero de trabajo permanecía privado de la libertad en un inmueble de la calle Bosque de Radiatas y que él mismo había sido retenido momentáneamente para que entregara el dinero exigido por los secuestradores.

Tras recibir la alerta, los policías implementaron un dispositivo de seguridad alrededor del inmueble e ingresaron a la sala de juntas de un departamento utilizado como oficina, donde localizaron a la víctima y la pusieron a salvo.

En el lugar fueron detenidos dos presuntos secuestradores, ambos de 54 años, a quienes se les aseguraron 50 mil pesos en efectivo y cuatro teléfonos celulares.

Los detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.


