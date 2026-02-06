SAT activa programa de regularización fiscal 2026

En Coahuila ya se encuentra en operación el Programa de Regularización Fiscal 2026, mediante el cual personas físicas y empresas pueden reducir hasta 100 por ciento de multas, recargos y gastos de ejecución, informó Aldo Mazariegos Gordillo, Administrador de Recaudación en Saltillo, al tiempo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que dirige Gretel Ramos Mercado aclaró que la Constancia de Situación Fiscal (CSF) no es un requisito obligatorio para emitir facturas, práctica que continúa detectándose en comercios y centros de trabajo del estado.

¿Quiénes pueden acceder al Programa de Regularización Fiscal 2026?

De acuerdo con Aldo Mazariegos, el programa de regularización está dirigido a contribuyentes que en el ejercicio fiscal 2024 hayan tenido ingresos de hasta 300 millones de pesos, y permite ponerse al corriente en adeudos fiscales correspondientes a 2024 y años anteriores, incluyendo impuestos federales, recargos y gastos de ejecución.

¿Qué beneficios contempla el esquema de regularización?

El esquema contempla la condonación total de multas y recargos, o bien una reducción de hasta 90 por ciento cuando los créditos fiscales estén integrados exclusivamente por multas, siempre que los contribuyentes no hayan recibido beneficios similares en años previos, no cuenten con sentencia firme por delitos fiscales y no formen parte de los listados definitivos del Código Fiscal de la Federación.

¿Qué contribuyentes pueden regularizar sus adeudos?

El funcionario explicó que el programa aplica tanto para quienes tengan contribuciones omitidas autodeterminadas, como para contribuyentes sujetos a facultades de comprobación que se autocorrijan, así como para personas o empresas con créditos fiscales firmes, quienes incluso podrán acceder a pagos en parcialidades, con fecha límite durante 2026.

SAT aclara que la Constancia de Situación Fiscal no es obligatoria para facturar

En otro tema, Gretel Ramos Mercado, Administradora del SAT en Coahuila con sede en Saltillo, aclaró que ningún comercio, empresa o empleador puede exigir la Constancia de Situación Fiscal para emitir una factura electrónica, ya que para la expedición de un CFDI únicamente se requiere el RFC, nombre o razón social, código postal y régimen fiscal del contribuyente.

¿Qué sanciones existen por exigir la CSF?

Precisó que condicionar la emisión de facturas a la entrega de la CSF constituye una infracción fiscal, sancionable con multas que van de 21,420 hasta 122,440 pesos, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, por lo que llamó a los contribuyentes a denunciar este tipo de prácticas.

¿Los empleadores pueden pedir la Constancia de Situación Fiscal?

Gretel Ramos añadió que los empleadores tampoco deben solicitar la Constancia de Situación Fiscal para el timbrado de nómina, ya que los datos pueden corregirse mediante los mecanismos establecidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, sin necesidad de exigir documentos adicionales a las y los trabajadores.

¿La Constancia de Situación Fiscal tiene vigencia?

Finalmente, la administradora del SAT en Coahuila recordó que la Constancia de Situación Fiscal no tiene vigencia obligatoria y solo se actualiza cuando el contribuyente modifica datos como domicilio fiscal, régimen o actividad económica, por lo que no es necesario tramitarla de manera periódica.

