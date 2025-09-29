Retiran beneficios fiscales a dos empresas por irregularidades

El Gobierno de México inició el proceso de cancelación del Programa IMMEX para dos empresas a las que se le detectaron operaciones irregulares con acero importado, según informó la Secretaría de Economía.

El esquema permite a empresas manufactureras y maquiladoras importar temporalmente insumos sin pagar impuestos, siempre que dichos materiales se transformen y exporte. Sin embargo, algunas compañía aprovecharon parar introducir mercancía al mercado nacional evadiendo controles de comercio exterior.

La Secretaría de Economía precisó que una de las empresas señaladas importó 119 toneladas de mercancías bajo el régimen temporal, pero solo en julio ingresó casi 70 toneladas de acero, lo que supone un aumento del 57.9%

El segundo caso comenzó a importar temporalmente tubos y perfiles huecos de hierro o acero. Para 2025, la compañía solicitó un incremento de 1,590 % en estos volúmenes.

De acuerdo con la dependencia, esta empresa incluso publicitaba en medios digitales los beneficios del IMMEX, ofreciendo a terceros esquemas para evadir el IVA mediante operaciones simuladas.

México es uno de los principales productores de acero en América Latina y ha enfrentado en los últimos años un aumento de prácticas de subvaluación, triangulación y uso irregular de programas fiscales.

La dependencia aseguró que estas acciones forman parte de un compromiso "de legalidad y piso parejo" con los sectores productivos.

