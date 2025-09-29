Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_29_T150630_662_3d7fb0a255
Nacional

Retiran beneficios fiscales a dos empresas por irregularidades

Se presume que una de las empresas publicitaba los beneficios de IMMEX para evadir impuestos mediante operaciones simuladas

  • 29
  • Septiembre
    2025

El Gobierno de México inició el proceso de cancelación del Programa IMMEX para dos empresas a las que se le detectaron operaciones irregulares con acero importado, según informó la Secretaría de Economía.

El esquema permite a empresas manufactureras y maquiladoras importar temporalmente insumos sin pagar impuestos, siempre que dichos materiales se transformen y exporte. Sin embargo, algunas compañía aprovecharon parar introducir mercancía al mercado nacional evadiendo controles de comercio exterior.

La Secretaría de Economía precisó que una de las empresas señaladas importó 119 toneladas de mercancías bajo el régimen temporal, pero solo en julio ingresó casi 70 toneladas de acero, lo que supone un aumento del 57.9%

El segundo caso comenzó a importar temporalmente tubos y perfiles huecos de hierro o acero. Para 2025, la compañía solicitó un incremento de 1,590 % en estos volúmenes.

De acuerdo con la dependencia, esta empresa incluso publicitaba en medios digitales los beneficios del IMMEX, ofreciendo a terceros esquemas para evadir el IVA mediante operaciones simuladas.

México es uno de los principales productores de acero en América Latina y ha enfrentado en los últimos años un aumento de prácticas de subvaluación, triangulación y uso irregular de programas fiscales.

La dependencia aseguró que estas acciones forman parte de un compromiso "de legalidad y piso parejo" con los sectores productivos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sre_dallas_ee2de42b6a
Condena SRE muerte de mexicano en ataque a ICE en Dallas
EH_UNA_FOTO_2025_09_30_T143818_043_1a6f709bdb
Nuevo León encabeza primera reunión de turismo sostenible
EH_FOTO_VERTICAL_2025_09_30_T133422_014_b58642585b
Condenan a pena de muerte a expresidente congoleño, por traición
publicidad

Últimas Noticias

5f3d1e5a_91df_4bbf_b1ed_45000fb95af6_e7cc21be23
Buscarán castigar daños a transporte gratuito en Saltillo
IMG_0653_6f9ed3cac3
Nuevo León, líder nacional en ganado de engorda: Samuel García
6963679f_54fb_4bdf_9875_d8a41bd0de9c_664a9548c8
Avanza reforma de jornada de 40 horas en Congreso
publicidad

Más Vistas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_4c3ea03e84
Afirma papá que virgen protege a bebé durante derrumbe
finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
d0cb1edb_2792_4f9e_b7f1_a58fc8c97558_27ead0caff
Respaldan morenistas a Jesús Nava en su cuarto informe
publicidad
×