Cerrar X
ministros_e560537aec
Nacional

Revelan foto oficial de los nuevos ministros de la Suprema Corte

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reveló este lunes 1 de septiembre de 2025 la fotografía oficial de sus nuevos integrantes

  • 01
  • Septiembre
    2025

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reveló este lunes 1 de septiembre de 2025 la fotografía oficial de sus nuevos integrantes, en vísperas de la sesión solemne en la que rendirán protesta junto a magistrados y jueces federales.

En el centro de la imagen aparece Hugo Ortiz Aguilar, nuevo presidente de la Corte, acompañado por las ministras Loretta Ortiz Ahlf, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y María Estela Ríos González.

En la segunda fila figuran los ministros Arístides Rodrigo Guerrero García, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Sara Irene Herrerías Guerra.

ministros.jpg

El Senado de la República informó que “todo está listo” para la toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial, en una sesión solemne programada para las 19:30 horas en la sede de la Cámara Alta en la Ciudad de México.

En el acto rendirán protesta primero los ministros de la Suprema Corte, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ). Posteriormente lo harán los magistrados de circuito y, finalmente, los jueces de distrito.

La Cámara Alta recordó que este proceso deriva de la histórica elección del 1 de junio pasado, cuando los mexicanos votaron por primera vez para renovar 881 cargos judiciales federales, de entre más de tres mil 400 candidatos, y más de mil 800 cargos locales.

La participación fue de apenas 13 %, con más del 10 % de votos nulos.

De acuerdo con el Senado, la renovación responde a la exigencia ciudadana de dotar de mayor legitimidad y autonomía a los órganos jurisdiccionales, frente a un esquema previo que, consideraron, favorecía intereses políticos y restaba independencia a jueces, magistrados y ministros.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

scjn_elecciones_4f456c11d7
Hugo Aguilar y Lenia Batres lideran contienda por presidir SCJN
se_pronuncian_26_gobernadores_por_amparos_contra_reforma_judicial_114189c717
Discute SCJN sentencia que invalidaría la reforma judicial
congreso_carta_no_antecedentes_3e74297544
Congreso solicita nuevamente cartas de antecedentes no penales
publicidad

Últimas Noticias

68266d3b_4f62_413b_ba1d_d3f436ddd0a8_0e4319682a
Asignan 30 plazas a docentes de nuevo ingreso
escena_meta_chatbots_1c39b989aa
Crea Meta chats de celebridades sin su permiso
gx_f073c56379
Fuertes lluvias comienzan a registrarse en Nuevo León
publicidad

Más Vistas

Gemini_Generated_Image_8wqdnm8wqdnm8wqd_b5f3291217
Estos son los días sin clases del ciclo escolar 2025-26
nl_carpool_904746fbc7
NL apuesta por carpool para aliviar tráfico; San Pedro lo inicia
EH_UNA_FOTO_8d531e7841
Hallan restos humanos en tambo frente a colegio en Monterrey
publicidad
×