Revelan foto oficial de los nuevos ministros de la Suprema Corte

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reveló este lunes 1 de septiembre de 2025 la fotografía oficial de sus nuevos integrantes, en vísperas de la sesión solemne en la que rendirán protesta junto a magistrados y jueces federales.

En el centro de la imagen aparece Hugo Ortiz Aguilar, nuevo presidente de la Corte, acompañado por las ministras Loretta Ortiz Ahlf, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y María Estela Ríos González.

En la segunda fila figuran los ministros Arístides Rodrigo Guerrero García, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Sara Irene Herrerías Guerra.

El Senado de la República informó que “todo está listo” para la toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial, en una sesión solemne programada para las 19:30 horas en la sede de la Cámara Alta en la Ciudad de México.

En el acto rendirán protesta primero los ministros de la Suprema Corte, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ). Posteriormente lo harán los magistrados de circuito y, finalmente, los jueces de distrito.

La Cámara Alta recordó que este proceso deriva de la histórica elección del 1 de junio pasado, cuando los mexicanos votaron por primera vez para renovar 881 cargos judiciales federales, de entre más de tres mil 400 candidatos, y más de mil 800 cargos locales.

La participación fue de apenas 13 %, con más del 10 % de votos nulos.

De acuerdo con el Senado, la renovación responde a la exigencia ciudadana de dotar de mayor legitimidad y autonomía a los órganos jurisdiccionales, frente a un esquema previo que, consideraron, favorecía intereses políticos y restaba independencia a jueces, magistrados y ministros.

Comentarios