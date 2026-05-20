'Rocha Moya sigue en Sinaloa y bajo resguardo estatal': Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró este miércoles que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, permanece en territorio sinaloense y que la seguridad que lo resguarda depende únicamente de autoridades estatales, luego de que el gobierno de Estados Unidos solicitara su detención provisional con fines de extradición.

Durante una conferencia realizada en la sede de la SSPC en la Ciudad de México, Harfuch aclaró que el mandatario estatal no cuenta con escoltas federales ni con apoyo de corporaciones nacionales para su protección.

“La escolta corre a cargo del Estado”, declaró el funcionario al ser cuestionado sobre la situación de Rocha Moya.

El titular de la dependencia también respondió a cuestionamientos relacionados con las críticas y señalamientos del gobierno estadounidense sobre el combate al crimen organizado en México.

En ese contexto, defendió la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, asegurando que la actual administración mantiene una política “clara y contundente” contra las organizaciones criminales.

Destacan reducción de homicidios y operativos federales

García Harfuch sostuvo que los resultados de la estrategia federal pueden observarse en indicadores como la disminución de homicidios dolosos y en los operativos desplegados en distintas regiones del país.

Además, señaló que durante esta administración se han fortalecido las capacidades de investigación e inteligencia, así como la coordinación entre autoridades federales y gobiernos estatales.

No obstante, reconoció que existen servidores públicos vinculados con grupos delictivos, aunque afirmó que las instituciones de seguridad trabajan de forma permanente para debilitar las estructuras criminales.

“Todos los días se trabaja para afectar las capacidades operativas y logísticas de las organizaciones criminales”, expresó.

El funcionario destacó también que las acciones de seguridad han permitido la captura de objetivos prioritarios y el decomiso de importantes cargamentos de droga y armamento.

Laboratorios clandestinos y operaciones marítimas

Entre los resultados expuestos por el titular de la SSPC, resaltó el aseguramiento de más de 2,300 laboratorios clandestinos relacionados con la producción de drogas sintéticas.

Asimismo, mencionó los operativos realizados tanto en tierra como en alta mar, acciones que, aseguró, han impactado directamente en las capacidades de operación de distintos grupos criminales en el país.

Las declaraciones de Harfuch se producen en medio de la presión internacional generada tras la solicitud de extradición emitida por autoridades estadounidenses contra Rocha Moya, caso que ha provocado cuestionamientos sobre la relación entre funcionarios y organizaciones delictivas en Sinaloa.

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