Nacional

Salario mínimo subirá 13% en 2026, anuncia Federación

El Gobierno federal confirmó un aumento del 13% al salario mínimo para 2026, con apoyo de empresarios y sindicatos. El sueldo diario subirá a $315.04 pesos

  • 03
  • Diciembre
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles un incremento del 13% al salario mínimo para 2026, una medida que calificó como un logro conjunto entre Gobierno, empresarios y trabajadores.

El ajuste, dijo, forma parte de su compromiso para que en 2030 el salario mínimo alcance para comprar 2.5 canastas básicas.

El salario mínimo subirá a $315 pesos diarios

Durante la conferencia matutina, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, detalló que el salario mínimo general tendrá un incremento del 13%, por lo que pasará de $278.80 a $315.04 pesos diarios, equivalente a $9,582.47 pesos mensuales.

"Se acordó con esto un incremento del 13 por ciento del salario mínimo general, con lo que pasará de 278.80 pesos a 315.04 pesos diarios. En términos mensuales esto representa nueve mil 582.47 pesos", señaló.

Aumento diferenciado en la frontera norte

Bolaños detalló que en la Zona Libre de la Frontera Norte el incremento será del 5%, lo que elevará el salario diario de $419.88 a $440.87 pesos, es decir, $13,409.80 pesos mensuales.

El funcionario explicó que los ajustes responden a condiciones económicas específicas de cada región, pero mantienen el objetivo de recuperar el poder adquisitivo perdido en décadas anteriores.

"Con este incremento, reitero, ya logramos en la frontera norte llegar a un salario que tiene la posibilidad de cubrir 2.8 canastas básicas, por eso estamos así muy contentos", comentó.

Además, informó que, con este nuevo ajuste, el salario mínimo habrá recuperado 154.2% de su poder adquisitivo desde el inicio de los gobiernos de la llamada “transformación”, alcanzando su nivel más alto desde 1980.

“Este incremento remonta décadas de precarización salarial y representa un avance histórico para las familias trabajadoras”, dijo.

¿Qué alcanzará con el nuevo salario mínimo?

Con el nuevo monto, señaló, un trabajador podrá adquirir 7.1 kg de frijol, 6.5 kg de huevo y 14.8 kg de tortilla, además de cubrir dos canastas básicas en el promedio nacional y hasta 2.8 en la frontera norte.

Por otra parte, el Gobierno aseguró que esta política continuará cada año para cumplir con la meta constitucional de garantizar un salario digno y suficiente para todas y todos los trabajadores del país.


