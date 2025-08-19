Se descarrila vagón del Tren Maya en estación Izamal

Este martes por la tarde se dio a conocer que uno de los vagones del Tren Maya se descarriló muy cerca de la estación Izamal, en el estado de Yucatán, llamando nuevamente la atención de los internautas.

Mediante redes sociales comenzaron a circular videos donde se observa este vagón, no solo salido, sino invadiendo prácticamente el otro sentido de la vía. Además, hay videos del interior de la unidad, la cual quedó casi separada del resto del tren.

Se descarriló el tren maya… para sorpresa de NADIE pic.twitter.com/yAb5SMus8W — Gloria Alfa y Omega (@GlodeJo07) August 19, 2025

De acuerdo con la administración del Tren Maya, la unidad con el número 304 que se trasladaba de Cancún a Mérida tuvo un percanse al momento de ingresar a los andenes de la estación, lo que provocó el descarrilamiento.

Además, informaron que no se registraron personas lesionadas y que los pasajeros afectados fueron trasladados a su destino en autobuses.

Aún no se conocen las causas de este percance, sin embargo, ya comenzó la investigación correspondiente.

