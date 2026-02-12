Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
concesiones_mineras_33f163a04a
Nacional

Se han recuperado más de 1,000 concesiones mineras: Gobierno

La Secretaría de Economía informó que se han cancelado 1,126 concesiones mineras que abarcan 889 mil hectáreas, incluidas 250 mil en áreas naturales protegidas

  • 12
  • Febrero
    2026

El Gobierno federal ha recuperado 1,126 concesiones mineras durante la actual administración, lo que representa una superficie de 889 mil 512 hectáreas, informó este jueves José Fernando Aboitiz Saro, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía.

Durante la conferencia matutina, el funcionario subrayó que esta política busca frenar la especulación y garantizar el uso adecuado de los bienes nacionales.

“Al día de hoy hemos recuperado mil 126 concesiones mineras que representan 889 mil 502 hectáreas. Es casi la extensión territorial del estado de Querétaro”, explicó.

EH UNA FOTO.jpg

Cancelaciones por incumplimientos

Aboitiz detalló que las principales causas de cancelación han sido el incumplimiento en el pago de derechos y la falta de informes obligatorios sobre trabajos de exploración.

“La ley marca que si hay un retraso de dos años en el pago de derechos es objeto de cancelación”, puntualizó.

Añadió que la omisión de reportes técnicos implica que las concesiones permanecen inactivas.

“Si no hay este tipo de informes, quiere decir que estos bienes están ociosos y que sólo sirven para la especulación”, afirmó.

El funcionario también indicó que, en menor medida, algunas concesiones fueron devueltas de manera voluntaria tras acuerdos con empresas del sector.

Áreas naturales protegidas, prioridad

Uno de los puntos destacados fue la recuperación de casi 250 mil hectáreas dentro de áreas naturales protegidas, en línea con la política ambiental del actual gobierno.

“Es política de la Cuarta Transformación cuidar que en nuestras áreas naturales protegidas no existan concesiones mineras”, sostuvo.

Estados con mayor número de cancelaciones

De acuerdo con los datos presentados, las entidades con mayor número de concesiones canceladas son Coahuila, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Durango y Jalisco.

En contraste, Campeche, Quintana Roo y Tabasco no registran actividad minera significativa, mientras que en Yucatán predomina la explotación de sal.

Las casi 890 mil hectáreas recuperadas equivalen, según las autoridades, a la suma territorial de estados como Morelos y Tlaxcala, lo que dimensiona el alcance de la medida.

EH UNA FOTO (1).jpg

Con estas acciones, la Secretaría de Economía aseguró que continuará revisando títulos concesionados para evitar irregularidades y garantizar que los recursos minerales del país se aprovechen bajo criterios de legalidad y responsabilidad ambiental.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sheinbaum_pepe_aguilar_angela_454a3cebf8
Desmiente Presidenta ataque armado contra Pepe y Ángela Aguilar
Whats_App_Image_2026_02_13_at_1_24_53_AM_0b2b194de8
Coahuila lidera concesiones mineras canceladas en México
coahuila_ahmsa_libro_732f344679
'Ni venganza ni perdón' revive discusión sobre quiebra de AHMSA
publicidad

Últimas Noticias

20260213_05_marianardz_campana_quemaduras_02_a139010417
Aplaude Mariana Rodríguez campaña de atención a niños quemados
Whats_App_Image_2026_02_13_at_5_48_55_PM_e38a52bb23
'Unirán' estadios de Tigres y Rayados con una gran carrera
Sunderland_6201244fdf
Sunderland de Inglaterra lanza colección inspirada en México
publicidad

Más Vistas

escena_nodal_angela_ataque_convoy_a0449a505d
Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar
regina_mtz_esqui_juegos_olimpicos_invierno_2df1a0c303
Regina Martínez hace historia en Juegos Olímpicos de Invierno
Whats_App_Image_2026_02_12_at_3_45_23_PM_a300f30b5c
Garantiza San Pedro recursos para sus 181 colonias
publicidad
×