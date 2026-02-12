Se han recuperado más de 1,000 concesiones mineras: Gobierno

El Gobierno federal ha recuperado 1,126 concesiones mineras durante la actual administración, lo que representa una superficie de 889 mil 512 hectáreas, informó este jueves José Fernando Aboitiz Saro, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía.

Durante la conferencia matutina, el funcionario subrayó que esta política busca frenar la especulación y garantizar el uso adecuado de los bienes nacionales.

“Al día de hoy hemos recuperado mil 126 concesiones mineras que representan 889 mil 502 hectáreas. Es casi la extensión territorial del estado de Querétaro”, explicó.

Cancelaciones por incumplimientos

Aboitiz detalló que las principales causas de cancelación han sido el incumplimiento en el pago de derechos y la falta de informes obligatorios sobre trabajos de exploración.

“La ley marca que si hay un retraso de dos años en el pago de derechos es objeto de cancelación”, puntualizó.

Añadió que la omisión de reportes técnicos implica que las concesiones permanecen inactivas.

“Si no hay este tipo de informes, quiere decir que estos bienes están ociosos y que sólo sirven para la especulación”, afirmó.

El funcionario también indicó que, en menor medida, algunas concesiones fueron devueltas de manera voluntaria tras acuerdos con empresas del sector.

Áreas naturales protegidas, prioridad

Uno de los puntos destacados fue la recuperación de casi 250 mil hectáreas dentro de áreas naturales protegidas, en línea con la política ambiental del actual gobierno.

“Es política de la Cuarta Transformación cuidar que en nuestras áreas naturales protegidas no existan concesiones mineras”, sostuvo.

Estados con mayor número de cancelaciones

De acuerdo con los datos presentados, las entidades con mayor número de concesiones canceladas son Coahuila, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Durango y Jalisco.

En contraste, Campeche, Quintana Roo y Tabasco no registran actividad minera significativa, mientras que en Yucatán predomina la explotación de sal.

Las casi 890 mil hectáreas recuperadas equivalen, según las autoridades, a la suma territorial de estados como Morelos y Tlaxcala, lo que dimensiona el alcance de la medida.

Con estas acciones, la Secretaría de Economía aseguró que continuará revisando títulos concesionados para evitar irregularidades y garantizar que los recursos minerales del país se aprovechen bajo criterios de legalidad y responsabilidad ambiental.

