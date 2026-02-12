Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
protestas_reforma_laboral_argentina_953623ecdf
Internacional

Protesta de reforma laboral deja más de 70 detenidos en Argentina

Estas protestas iniciaron cuando la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei fue aprobada durante la madrugada en el Senado

  • 12
  • Febrero
    2026

Al menos 71 personas detenidas y 12 agentes heridos fue el saldo de las protestas desplegadas por la reforma laboral de este miércoles en Argentina.

En una entrevista, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, explicó que del  total de detenidos 27 fueron arrestados en estaciones de tren por portar armas punzocortantes, mientras que 20 se encontraban en la zona del Congreso por la Policía de Buenos Aires. El resto se encuentran detenidos por las fuerzas federales por mostrar resistencia a la autoridad y violencia.

protestas-reforma-laboral-argentina.jpg

Aseguró que los manifestantes se encontraban en busca de desestabilizar al Gobierno y criticó a la Justicia por poner en libertad a los detenidos.

De acuerdo con la agencia EFE, la ministra aseguró que entre los heridos se encuentran siete efectivos federales y cinco de la Policía local.

protestas-reforma-laboral-argentina.jpg

Autoridades aseguran liberación de más de 50 detenidos 

De las personas detenidas, el alcalde de Buenos Aires, Jorge Macri, mencionó que 50 personas ya fueron liberadas.

Sin embargo, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, organizados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, informó también a través de las redes sociales que en la madrugada seguían detenidas 30 personas y denunció que la Policía impidió, durante la protesta, que llegasen las ambulancias para atender a los heridos.

protestas-reforma-laboral-argentina.jpg

Estas protestas iniciaron cuando la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei fue aprobada durante la madrugada en el Senado.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_COLLAGE_bf3af03be3
Ecuador y Colombia avanzan en negociación a reducir aranceles
1bc491451ec3e1114d147d57b936e2765f2de1f8_0255ce20fe
Argentina y EUA firman un acuerdo sobre minerales críticos
liberan_nino_cinco_anos_detenido_ice_3687bf7be9
Liberan a niño de cinco años detenido por ICE en Minnesota
publicidad

Últimas Noticias

20260213_05_marianardz_campana_quemaduras_02_a139010417
Aplaude Mariana Rodríguez campaña de atención a niños quemados
Whats_App_Image_2026_02_13_at_5_48_55_PM_e38a52bb23
'Unirán' estadios de Tigres y Rayados con una gran carrera
Sunderland_6201244fdf
Sunderland de Inglaterra lanza colección inspirada en México
publicidad

Más Vistas

escena_nodal_angela_ataque_convoy_a0449a505d
Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar
regina_mtz_esqui_juegos_olimpicos_invierno_2df1a0c303
Regina Martínez hace historia en Juegos Olímpicos de Invierno
Whats_App_Image_2026_02_12_at_3_45_23_PM_a300f30b5c
Garantiza San Pedro recursos para sus 181 colonias
publicidad
×