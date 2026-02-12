Protesta de reforma laboral deja más de 70 detenidos en Argentina

Al menos 71 personas detenidas y 12 agentes heridos fue el saldo de las protestas desplegadas por la reforma laboral de este miércoles en Argentina.

#Argentina - In the ongoing protests against the far-right Milei government, police are using violence and weapons, directly targeting people. pic.twitter.com/9JX1ts9WUs — 𝕃𝕦𝕔𝕚𝕒𝕟𝕠 𝕃𝕦𝕝𝕫 (@altrella_l) February 12, 2026

En una entrevista, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, explicó que del total de detenidos 27 fueron arrestados en estaciones de tren por portar armas punzocortantes, mientras que 20 se encontraban en la zona del Congreso por la Policía de Buenos Aires. El resto se encuentran detenidos por las fuerzas federales por mostrar resistencia a la autoridad y violencia.

Aseguró que los manifestantes se encontraban en busca de desestabilizar al Gobierno y criticó a la Justicia por poner en libertad a los detenidos.

De acuerdo con la agencia EFE, la ministra aseguró que entre los heridos se encuentran siete efectivos federales y cinco de la Policía local.

Autoridades aseguran liberación de más de 50 detenidos

De las personas detenidas, el alcalde de Buenos Aires, Jorge Macri, mencionó que 50 personas ya fueron liberadas.

Sin embargo, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, organizados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, informó también a través de las redes sociales que en la madrugada seguían detenidas 30 personas y denunció que la Policía impidió, durante la protesta, que llegasen las ambulancias para atender a los heridos.

Estas protestas iniciaron cuando la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei fue aprobada durante la madrugada en el Senado.

Comentarios