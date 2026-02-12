Podcast
Nacional

Aseguran 188 bultos con toneladas de presunta cocaína en Colima

A través de redes sociales, la dependencia afirmó que en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos logró este aseguramiento

La Secretaría de Marina decomisó este miércoles alrededor de 188 bultos con toneladas de presunta cocaína al oeste de la Isla Clarión, perteneciente a los límites de Colima.

A través de redes sociales, la dependencia afirmó que en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos logró este aseguramiento.

De acuerdo con el comunicado, este ocurrió ante el despliegue de unidades tanto de la Armada de México como de la Guardia Costera (USCG) y la Fuerza Interagencial Conjunta del Comando Sur (JIATF-South) perteneciente a los Estados Unidos, correspondiente a la cooperación bilteral e internacional para combatir delitos en el área marítima.

