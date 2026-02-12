Aseguran 188 bultos con toneladas de presunta cocaína en Colima

La Secretaría de Marina decomisó este miércoles alrededor de 188 bultos con toneladas de presunta cocaína al oeste de la Isla Clarión, perteneciente a los límites de Colima.

A través de redes sociales, la dependencia afirmó que en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos logró este aseguramiento.

De acuerdo con el comunicado, este ocurrió ante el despliegue de unidades tanto de la Armada de México como de la Guardia Costera (USCG) y la Fuerza Interagencial Conjunta del Comando Sur (JIATF-South) perteneciente a los Estados Unidos, correspondiente a la cooperación bilteral e internacional para combatir delitos en el área marítima.

Aseguran más de mil litros de combustible en costas de Michoacán

Autoridades federales detuvieron a tres presuntos integrantes de grupos delictivos y aseguraron más de mil litros de combustible durante un operativo de vigilancia marítima realizado en costas del estado de Michoacán.

De acuerdo con la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), personal naval en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) interceptó una embarcación menor con tres personas a bordo, como parte de las operaciones de vigilancia que se realizan en la zona.

