Se rectifica AMLO y rechaza acuerdo de paz con criminales

Después de dar a conocer que apoyará cualquier acuerdo o tratado que pueda garantizar la paz, entre los que se considera la tregua con grupos criminales para disminuir la tasa de desapariciones en el país, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó esta medida y señaló que sus declaraciones eran en el sentido de que estaba a favor de 'cualquier medida que nos permitiera vivir en paz'.

Además, rectificó su postura pues aseguró que su gobierno no busca ni apoya la propuesta de un acuerdo de paz con grupos criminales, misma que tiene el objetivo de evitar incrementar el número de desaparecidos en el país, y que fue propuesta por Delia Quiroga, integrante de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras.

'La pregunta siempre me pareció tendenciosa, pero no podía yo decir 'fíjense, ni queremos ningún acuerdo con la delincuencia', como decían los otros presidentes; 'no me va a temblar la mano', 'los vamos a derrotar'. Así, esas balandronadas en asuntos tan serios. Yo también, ni modo de decir no tenemos acuerdo ni queremos tenerlo con quien por su propia voluntad decida actuar de manera responsable y humana', explicó el mandatario.