Nacional

Se reúne con padres de 43 normalistas: Caso Ayotzinapa

La presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra con los padres y madres de familia para comunicar posibles avances sobre análisis de llamadas telefónicas

  • 04
  • Septiembre
    2025

A las 13:00 horas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió a los padres de los 43 normalistas desaparecidos por sexta ocasión para presentar los avances recaudados sobre el análisis de las llamadas efectuadas durante el crimen.

Presentarán resultados de análisis a padres de desaparecidos 

Durante la conferencia matutina, la mandataria aseguró que se realizan investigaciones que no se hicieron a profundidad durante todos esos años, como las llamdas telefónicas.

Se está haciendo un trabajo científico relacionado con eso. Los padres y madres están enterados y ahora se les van a dar algunos avances de esas investigaciones, que tienen que tener su secrecía [...] pero están dando nuevos elementos.

Padres llegan a Palacio Nacional con nueva defensa

Padres y madres de los 43 desaparecidos de Iguala arribaron al Palacio Nacional en compañía del abogado Isidoro Vicario Aguilar, para ser recibidos por la presidenta de México. 

Con carteles en mano, los padres llegaron a las instalaciones con expectativas sobre nueva información que de con el paradero de sus hijos.

"Tengo la conciencia tranquila": Exgobernador Angel Aguirre Rivero

Durante la sesión del Grupo Solidaridad, el ex mandatario estatal Aguirre Rivero aseguró que tiene la conciencia tranquila, a 11 años de los acontecimientos registrados en Iguala.

El exservidor público se encontraba a cargo de la administración estatal cuando se reportó la desaparición de los 43 normalistas. Expuso que él acudió a declarar sobre los hechos ante la Fiscalía General de la República.

"Quedó mucho a deber el gobierno": Isidoro Vicario

El abogado Isidoro Vicario afirmó que los padres de los 43 normalistas esperaban nuevos avances en las investigaciones, pero aseguraron que el Gobierno "quedó mucho a deber"

Afirmó que aunque hay una línea de investigación, los avances son nulos. Aseguró que los padres de los desaparecidos buscaban obtener un avance significativo, por el nuevo equipo que se conformó.

"Si hay una línea, pero no hay avances. Eso es lo que estabamos esperando con los padres y madres, de que por lo menos dieran ahorita un avance significativo con esta línea de la telefonía celular [...] Quedó mucho a deber el gobierno que puedan avanzar en estas investigaciones.

 


