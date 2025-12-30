Podcast
Tamaulipas

Realizan tradicional Cabalgata de Migrantes en el Altiplano

Originarios del altiplano tamaulipeco, migrantes que radican en EUA volvieron para convivir con sus familias y participar en la cabalgata 2025

  • 30
  • Diciembre
    2025

Los migrantes del altiplano tamaulipeco, originarios de los municipios de Tula, Bustamante, Miquihuana, Palmillas y Jaumave, han llegado de diferentes lugares de los Estados Unidos para convivir con sus familias y participar en la tradicional cabalgata. 

Se trata de una tradición que representa un testimonio del espíritu de la comunidad y su deseo de mantener vivas sus raíces, a pesar de la distancia y que por largo tiempo permanecen lejos de su tierra por cuestiones de trabajo. 

Fernando Pérez, un migrante originario de Palmillas, refiere que durante años ha participado y colaborado en la organización de este evento.

“Toda la gente que está arreglada con documentos viene y participa en esta cabalgata, descansa de las fiestas, convive con sus familias, con la gente y regresa a sus labores de trabajo a Estados Unidos”, señaló. 

En esta edición 2025, la cabalgata partió del municipio de Palmillas, un evento que simboliza la unión y el orgullo de la comunidad migrante.

Esta festividad no solo permite a los cerca de 400 cabalgantes reencontrarse con sus seres queridos, sino que también fortalece los lazos culturales y tradiciones de la región.


