Sheinbaum destaca limpieza en Golfo de México tras derrame

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Gobierno federal mantiene un amplio operativo para contener y limpiar la contaminación por hidrocarburos en el Golfo de México, particularmente en las playas de Veracruz.

Durante la conferencia matutina, la mandataria subrayó que, pese a la percepción pública, las labores han sido constantes y coordinadas entre distintas dependencias.

“Parece que no se ha hecho nada, pero se ha hecho muchísimo”, afirmó Sheinbaum.

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Despliegue de dependencias federales

En las tareas participan brigadas de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Marina, que trabajan en la contención del crudo y la limpieza de zonas afectadas.

Sheinbaum informó que la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, se encuentra en Veracruz para supervisar las acciones en campo y sostener encuentros con pescadores.

“Está revisando las playas y platicando con los pescadores para conocer la situación”, explicó.

Investigación sigue en curso

De manera paralela, el Gobierno federal mantiene abiertas las investigaciones para determinar el origen del derrame.

Por ello, Sheinbaum mencionó que un grupo interinstitucional, con participación de científicos, analiza si el petróleo proviene de chapopoteras naturales, emanaciones de hidrocarburos desde el subsuelo marino, o de alguna posible fuga en instalaciones de Pemex.

“No ha habido reporte de fuga… si se llegara a encontrar, se informaría y se atendería de inmediato”, sostuvo.

Cantarell bajo revisión constante

Como parte de las indagatorias, se han revisado más de 400 pozos en la zona de Cantarell, un complejo petrolero histórico que aún se mantiene en operación.

La titular del Poder Ejecutivo Federal indicó que, aunque las instalaciones tienen años de antigüedad, han sido objeto de inspecciones recientes y continúan bajo vigilancia.

“Es una zona que sigue en explotación y se están revisando todas las instalaciones”, dijo.

Sheinbaum enfatizó que México cuenta con protocolos para atender este tipo de derrames, ya sea por causas naturales o por fallas en infraestructura.

Indicó que estos mecanismos permiten actuar de inmediato para contener la contaminación y evitar su propagación.

“Todos los protocolos de alertamiento y control tienen que operar de manera inmediata”, señaló.

Además de la limpieza ambiental, el Gobierno implementa acciones de apoyo a las comunidades pesqueras que han resentido afectaciones económicas.

Dichas medidas se realizan en coordinación con Pemex y la Secretaría de Bienestar.

Por otra parte, la mandataria adelantó que recibirá un informe detallado del grupo técnico encargado del caso, con el fin de transparentar la información a la ciudadanía.

“Vamos a seguir informando a la población sobre lo que está ocurriendo en el Golfo”, puntualizó.

Mientras continúan los trabajos en campo, el Gobierno federal insiste en que la prioridad es contener la contaminación, limpiar las costas y esclarecer el origen del derrame.

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