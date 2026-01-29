Cuarón me enseñó a hablar cine con Y tu mamá también: Diego Luna

Para Diego Luna, Alfonso Cuarón es alguien capaz de cambiar la percepción de los actores y de hacerlos "hablar cine".

Este jueves, durante la plática inaugural del Hay Festival en Cartagena, Colombia, el actor mexicano reveló que Alfonso Cuarón le “enseñó a hablar cine” cuando lo dirigió en "Y tu mamá también" de 2001, película que, dijo, transformó su percepción como artista y le permitió descubrir de lo que era capaz, y aseguró que durante el rodaje hubo una “sensación de descubrimiento”.

“Alfonso nos enseñó a hablar cine, a hablar un lenguaje de respeto y rigor por nuestro trabajo. Creo que también fue un descubrimiento para él, cuando te acercas a la esencia de las cosas”, expresó Luna.

Luna, protagonista también de "Rogue One" de 2016, destacó que "Y tu mamá también", donde encarna a Tenoch Iturbide, “marcó un cambio de percepción” en su carrera.

Gael García Bernal, un amigo de toda la vida

Durante la conversación, Luna también habló de su relación con Gael García Bernal, con quien protagonizó la cinta de 2001 y con quien mantiene una amistad de toda la vida.

“Hay una química, una dinámica entre nosotros que le prestamos a los personajes; eso es imposible de ensayar, eso se vive”, afirmó.

Ambos compartieron pantalla en la telenovela "El abuelo y yo" de 1992 y en las películas "Rudo y cursi" de 2008 y "Casa de mi padre" de 2012, además de fundar la productora Canana Films y el Festival Ambulante.

Importancia de la televisión en su carrera

Luna también recordó que comenzó en la televisión con las telenovelas con "El abuelo y yo", etapa que calificó como fundamental para su independencia.

“La televisión es parte de mi vida y me pude independizar gracias a ella”, dijo, al destacar que las historias y voces en la pantalla chica se han diversificado y profesionalizado.

Por último, reivindicó la influencia de su padre para dedicarse al cine.

“El teatro era mi casa, mi familia. Yo nací y crecí en un teatro, eso nunca se detuvo”, señaló

