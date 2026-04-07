Asegura Presidencia que bloqueos de transportistas fueron mínimos

La presidenta Claudia Sheinbaum restó peso a las movilizaciones de transportistas y agricultores registradas el lunes en diversas carreteras del país, al asegurar que su impacto fue menor a lo anticipado.

“Fueron realmente pocos bloqueos… no fue lo que habían dicho que iba a hacer”, afirmó durante su conferencia matutina.

La mandataria explicó que, en la mayoría de los casos, se habilitaron rutas alternas para evitar mayores afectaciones al tránsito de vehículos de carga y pasajeros. Incluso, en algunos puntos, los propios manifestantes levantaron casetas.

Persisten algunos puntos, pero con diálogo en curso

Sheinbaum detalló que aún permanecían bloqueos aislados, principalmente en Guanajuato y Baja California, aunque bajo atención directa de autoridades federales.

“Creo que el día de hoy todavía quedan dos o tres… en Guanajuato y Baja California”, señaló.

En el caso de Baja California, indicó que existe una vía alterna operando, mientras que en Guanajuato se mantiene el diálogo con los inconformes.

“Siempre va a haber diálogo”, insistió.

Cierra la puerta a intermediarios en apoyos

Más allá de las protestas, la jefa del Ejecutivo fue enfática en que su administración no regresará al modelo en el que los recursos públicos se entregaban a organizaciones o líderes.

“No vamos a regresar al esquema donde se le da el dinero a las organizaciones, eso sí ya no”, sentenció.

Explicó que actualmente los apoyos se entregan de manera directa a los beneficiarios, sin intermediarios ni estructuras políticas.

Además, puso como ejemplo el Plan Frijol, programa agrícola en Zacatecas, donde se impulsa el mejoramiento de semillas, acopio y precios de garantía para productores de la leguminosa mencionada.

Ahí, dijo, se ha logrado duplicar el acopio respecto al año anterior, aunque persisten demandas de algunos grupos organizados.

“Los apoyos se dan de manera directa al productor, no a través de organizaciones”, subrayó.

Recordó que en el pasado los recursos eran canalizados a líderes, quienes decidían su distribución.

“Se le daba a una organización… y el líder repartía, nosotros no”, apuntó.

La mandataria también rechazó cualquier intento de intermediación desde cargos públicos o partidos políticos.

“Que soy diputado… pues no, eso se acabó; el apoyo es de manera directa. No importa el partido político que seas, eso ya no”, enfatizó.

Apoyos continuarán, pero con límites presupuestales

Finalmente, la titular del Poder Ejecutivo Federal reiteró que el gobierno mantiene apoyos al campo ante la caída en los precios del grano, en coordinación con estados y compradores, pero siempre dentro de las posibilidades del presupuesto público.

“Hasta el límite de lo que se puede con el presupuesto público se apoya”, concluyó.

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