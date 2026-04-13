Colocará Profeco lonas en gasolineras con precios altos

La Procuraduría Federal del Consumidor iniciará la colocación de lonas en gasolineras que ofrezcan combustible a precios elevados, como parte de una estrategia para alertar a los consumidores y presionar una reducción en los costos.

El anuncio fue realizado este lunes por su titular, Iván Escalante, durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, donde detalló que los operativos comenzarán de inmediato en gran parte del país.

Lonas para advertir a consumidores

Escalante explicó que las lonas incluirán mensajes directos para los automovilistas, con el objetivo de señalar a las estaciones con precios fuera de lo considerado razonable.

“Vamos a iniciar a partir de hoy estos recorridos… la idea es colocar estas lonas para informar a las personas consumidoras en dónde está volándose la barda con los precios”, afirmó.

El funcionario precisó que la estrategia se aplicará en la mayoría de los estados, con excepción de Baja California Sur y Quintana Roo, donde los costos responden a condiciones logísticas particulares.

Refuerzan monitoreo y verificación

Como parte de esta política, la Profeco fortaleció en días recientes sus labores de vigilancia en estaciones de servicio para detectar irregularidades.

“Fortalecimos la estrategia de monitoreo, vigilancia y verificación… identificando estos establecimientos en donde están cobrando mucho más caro la gasolina regular y también el diésel”, indicó Escalante.

Además, adelantó que las autoridades ya realizan inspecciones en estos puntos para corroborar las condiciones de venta.

Buscan estabilizar el precio del diésel

En paralelo, el organismo mantiene mesas de trabajo con el sector gasolinero para alcanzar un acuerdo que permita estabilizar el precio del diésel en $28 pesos por litro.

“Continúan las mesas de trabajo con el objetivo de alcanzar esta semana un acuerdo para estabilizar el precio del diésel en 28 pesos en punto de venta”, sostuvo.

La expectativa del gobierno es que esta medida tenga efectos en el corto plazo y se refleje en una disminución de precios durante los próximos días.

Escalante también anunció la actualización del mapa virtual de la Profeco, que ahora permitirá consultar no solo el precio de la gasolina regular, sino también el del diésel en tiempo real.

“Ya le agregamos una capa más… donde estamos poniendo cuál es el precio del litro de diésel en las estaciones”, explicó.

La herramienta busca facilitar que los consumidores identifiquen opciones más económicas cercanas.

El titular de la Profeco subrayó que la colocación de lonas no solo informará, sino que también funcionará como un mecanismo de presión para incentivar precios más competitivos.

“Donde vean estas lonas, seguramente cerca va a haber una estación en donde sí tengan precios justos”, apuntó.

La próxima semana, añadió, se dará a conocer qué grupos gasolineros se sumaron al programa emergente impulsado por el gobierno federal.

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