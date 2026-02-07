Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_4b215113d5
Nuevo León

Da gracias Sheinbaum a Nava por donación de terreno para hospital

Durante el evento de supervisión de la construcción del hospital, la mandataria federal reconoció el apoyo del gobierno municipal para edificar esta obra

  • 07
  • Febrero
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum agradeció al alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava la donación del terreno donde se construye el Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Durante el evento de supervisión de la construcción del hospital, ubicado sobre la Carretera a Saltillo, a la altura de la Universidad Tecnológica de Santa Catarina, la mandataria federal reconoció el apoyo del gobierno municipal por la donación de un predio de cinco hectáreas, aprobada por el Cabildo, para la edificación del nosocomio.

“Gracias por el terreno”, expresó la presidenta ante autoridades federales, estatales y municipales.

Copia de Copy of PLANTILLAS WEB DIC (2).jpg

Por su parte, el edil reiteró el respaldo del municipio a las acciones impulsadas por el gobierno federal en beneficio de la población santacatarinense.

“Gracias, Presidenta; cuente con todo nuestro apoyo siempre”, señaló el edil.

El Hospital Regional del IMSS presenta actualmente un avance del 12.4% en su construcción y representa una inversión superior a los $4 mil millones de pesos. 

Una vez concluido, contará con 553 camas y ofrecerá atención en 38 especialidades médicas, lo que permitirá ampliar significativamente la cobertura y calidad de los servicios de salud en la región.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

claudia_sheinbaum_nuevo_leon_54e50cfb0a
Es muy importante la inversión privada porque genera empleo: CSP
claudia_sheinbaum_nuevo_leon_75b3cd447d
Gobernador resalta presencia de presidenta en Nuevo León
claudia_sheinbaum_nuevo_leon_9018062e08
Arropa Juárez y Movimiento Ciudadano a Claudia Sheinbaum
publicidad

Últimas Noticias

AP_26039855473382_193525b369
Israel ampliará control y asentamientos en Cisjordania
AP_26039840037303_d4058ecda8
La tormenta Marta deja al menos cuatro muertos en Marruecos
Whats_App_Image_2026_02_08_at_4_03_12_PM_4fe2d7fd72
Mario Soto encabeza entrega de apoyos médicos en García
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_07_at_09_18_02_1ab086f6b7
El origen del nombre de los Seattle Seahawks (Halcones Marinos)
Whats_App_Image_2026_02_06_at_10_13_44_PM_c445056d7c
Investigan muerte de empresario y familiar de senador en Reynosa
dgzfh_69a9d9e8c7
Anuncia Sheinbaum expansión educativa en Nuevo León en 2026
publicidad
×