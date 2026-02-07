Da gracias Sheinbaum a Nava por donación de terreno para hospital

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum agradeció al alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava la donación del terreno donde se construye el Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Durante el evento de supervisión de la construcción del hospital, ubicado sobre la Carretera a Saltillo, a la altura de la Universidad Tecnológica de Santa Catarina, la mandataria federal reconoció el apoyo del gobierno municipal por la donación de un predio de cinco hectáreas, aprobada por el Cabildo, para la edificación del nosocomio.

“Gracias por el terreno”, expresó la presidenta ante autoridades federales, estatales y municipales.

Por su parte, el edil reiteró el respaldo del municipio a las acciones impulsadas por el gobierno federal en beneficio de la población santacatarinense.

“Gracias, Presidenta; cuente con todo nuestro apoyo siempre”, señaló el edil.

El Hospital Regional del IMSS presenta actualmente un avance del 12.4% en su construcción y representa una inversión superior a los $4 mil millones de pesos.

Una vez concluido, contará con 553 camas y ofrecerá atención en 38 especialidades médicas, lo que permitirá ampliar significativamente la cobertura y calidad de los servicios de salud en la región.

Comentarios