Coahuila

Fiscalía detecta embarazos infantiles e incesto en ejidos

Ante ello, se instaló una Mesa de Atención y Prevención de la Violencia contra Niñas y Niños, con la que se desplegarán campañas directas y acciones inmediatas

  • 09
  • Febrero
    2026

Embarazos en niñas de 13 años derivados de relaciones con adultos mayores y casos de incesto en comunidades rurales encendieron las alertas de la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, que confirmó la apertura de más de una decena de investigaciones durante el último año, principalmente en ejidos donde estas conductas permanecían ocultas o normalizadas.

Fiscalía detecta casos mediante denuncias y operativos

La fiscal Katy Salinas informó que los casos han sido detectados gracias a denuncias ciudadanas y operativos interinstitucionales, lo que ha permitido rescatar a tiempo a menores en situación de alto riesgo, abrir carpetas de investigación y detener a agresores, algunos de ellos de entre 50 y 60 años de edad.

Localizan a tres menores en la región Laguna

Uno de los casos más graves ocurrió en la región Laguna, donde tres niñas de 13 años fueron localizadas tras una denuncia comunitaria. Dos de ellas estaban embarazadas como resultado de abusos cometidos por adultos. Las menores fueron resguardadas y los responsables detenidos, mientras que las víctimas recibieron atención médica, psicológica y acompañamiento institucional.

Autoridades advierten problemática estructural en zonas rurales

De acuerdo con la Fiscalía, estos hechos evidencian una problemática estructural en zonas rurales, donde relaciones sexuales dentro del entorno familiar o con adultos llegan a percibirse como aceptables. Ante ello, se instaló una Mesa de Atención y Prevención de la Violencia contra Niñas y Niños, con la que se desplegarán campañas directas en ejidos, jornadas de denuncia in situ y acciones inmediatas de protección.

Fiscalía aclara implicaciones legales y medidas de protección

La Fiscalía subrayó que toda relación sexual con niñas es un delito, y que la ley contempla la interrupción legal del embarazo en estos casos, al tratarse de embarazos infantiles y no de mujeres adultas. En las investigaciones recientes, una menor dio a luz, mientras que otra perdió el producto de manera espontánea; ambas continúan bajo resguardo institucional con un plan de restitución de derechos y proyecto de vida.

Coordinan estrategia estatal para atención y prevención

Estas acciones se realizan en coordinación con el DIF Coahuila y la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), como parte de una estrategia estatal impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y encabezada en el eje de atención social por Liliana Salinas Valdés, enfocada en rescatar a víctimas antes de que el daño sea irreversible.

La Fiscalía reiteró el llamado a denunciar de manera anónima cualquier caso de abuso sexual, incesto o embarazo infantil, al señalar que romper el silencio comunitario ha sido clave para salvar vidas y detener a agresores.


